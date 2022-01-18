Galatasaray'da kontenjan operasyonu: 3 oyuncu gönderiliyor

Kadrosunda lisansı askıda olan Omar Elabdellaoui hariç 14 yabancısı olan ve yeni yabancı transferi yapmak için kontenjanda yer açması gereken Galatasaray'da yönetim, operasyon için düğmeye bastı.
YÖNETİM KOLLARI SIVADI
Galatasaray yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı. Şu anda lisansı askıda olan Omar Elabdelloui hariç 14 yabancı oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, kış transfer döneminde en az 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
YABANCI KONTENJANINDA YER AÇMAK İÇİN OPERASYONA BAŞLADI
Sakatlığı devam eden Muslera'nın yerine kaleye kaliteli yabancı bir isim arayan, bir orta saha bir de bek transferi düşünen Sarı-Kırmızılılar, 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak için operasyona başladı.