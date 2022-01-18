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    • Spor
    • 18.01.2022 12:10
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    • 18.01.2022 12:10
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    Galatasaray'da kontenjan operasyonu: 3 oyuncu gönderiliyor

    Lisansı askıda olan Omar Elabdelloui hariç 14 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray'da yönetim, kış transfer döneminde en az 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Buna göre Domenec Torrent'in göreve gelmesiyle yabancı kontenjanından 3 oyuncu takımdan gönderilecek ve yerlerine 3 oyuncu transfer edilecek.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’da kontenjan operasyonu!

    Kadrosunda lisansı askıda olan Omar Elabdellaoui hariç 14 yabancısı olan ve yeni yabancı transferi yapmak için kontenjanda yer açması gereken Galatasaray'da yönetim, operasyon için düğmeye bastı.

    YÖNETİM KOLLARI SIVADI
    Galatasaray yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı. Şu anda lisansı askıda olan Omar Elabdelloui hariç 14 yabancı oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, kış transfer döneminde en az 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

    YABANCI KONTENJANINDA YER AÇMAK İÇİN OPERASYONA BAŞLADI
    Sakatlığı devam eden Muslera'nın yerine kaleye kaliteli yabancı bir isim arayan, bir orta saha bir de bek transferi düşünen Sarı-Kırmızılılar, 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak için operasyona başladı.

        LUYİNDAMA- DEANDRE YEDLİN-GUSTAVO ASSUNÇAO
        Chiristian Luyindama ile yollarını ayırmak için gün sayan Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.

        Domenec Torrent'in göreve gelmesiyle yeni bir şans verilen Gustavo Assunçao'nun da İspanyol hocanın gözüne giremediği için kiralık sözleşmesinin feshedileceği belirtiliyor.

        İlk etapta bu 3 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yabancı transferleri için kontenjan sorununu bu şekilde çözmek istiyor. Ayrıca kadrodaki takımın en maliyetli oyuncuları olan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Feghouli ve Babel ile ilgili de sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.

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