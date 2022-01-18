Galatasaray'da kontenjan operasyonu: 3 oyuncu gönderiliyor

İlk etapta bu 3 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yabancı transferleri için kontenjan sorununu bu şekilde çözmek istiyor. Ayrıca kadrodaki takımın en maliyetli oyuncuları olan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Feghouli ve Babel ile ilgili de sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.

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