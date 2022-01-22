Galatasaray transfer haberleri | Barcelona’nın 3. kalecisi Inaki Pena Türkiye yolcusu! İspanyol basını yazdı

Katalan kulübüne yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in 22 yaşındaki kaleciyi istediğini yazdı. Haberde, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de bu transferi onayladığı belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Pena'yı herhangi bir bedel ödemeden kiralık olarak kadrosuna katacağı ve sadece İspanyol file bekçisinin maaşının ödeneceği ifade edildi.
1. KALECİSİ OLMASI BEKLENİYOR
Bu sezon Barcelona B takımı ile 9 maça çıkan Inaki Pena 8 gol yerken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. İspanya'nın tüm alt kategorilerinde milli takımın formasını giyen Inaki Pena'nın gelecekte Katalan kulübünün 1. kalecisi olması bekleniyor.