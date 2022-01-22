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    • Spor
    • 22.01.2022 15:44
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    • 22.01.2022 15:45
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    Galatasaray transfer haberleri | Barcelona’nın 3. kalecisi Inaki Pena Türkiye yolcusu! İspanyol basını yazdı

    Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Kaleci transferi için büyük çaba harcayan ve listenin ilk sırasına Okan Kocuk’u alan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. İspanyol basını, Barcelona’nın 3. kalecisi Inaki Pena’nın Türkiye’ye gideceğini duyurdu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Inaki Pena adım adım Galatasaray’a

    Katalan kulübüne yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in 22 yaşındaki kaleciyi istediğini yazdı. Haberde, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de bu transferi onayladığı belirtildi.


    Sarı-Kırmızılılar'ın Pena'yı herhangi bir bedel ödemeden kiralık olarak kadrosuna katacağı ve sadece İspanyol file bekçisinin maaşının ödeneceği ifade edildi.


    1. KALECİSİ OLMASI BEKLENİYOR
    Bu sezon Barcelona B takımı ile 9 maça çıkan Inaki Pena 8 gol yerken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. İspanya'nın tüm alt kategorilerinde milli takımın formasını giyen Inaki Pena'nın gelecekte Katalan kulübünün 1. kalecisi olması bekleniyor.



        B PLANI
        Takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre şu anda Okan Kocuk'u geri getirmek için çaba harcayan Galatasaray, İspanyol kaleciyi B planı olarak belirledi.

        Eğer Giresunspor transfer tahtasını açamaz ve Okan'ın gidişine onay vermezse Sarı-Kırmızılılar hemen Inaki Pena'yi kadrosuna katacak.
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