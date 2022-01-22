Adana Demirspor-Vavacars Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

Adana Demirspor Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
ADANA DEMİRSPOR: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini
Ligde 34 puan ve averajla 8'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligin 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Adana Demirspor, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.
ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor'un sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maç saat 16.00 başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.