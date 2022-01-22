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    • Spor
    • 22.01.2022 15:56
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    • 22.01.2022 15:57
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    Adana Demirspor-Vavacars Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Adana Demirspor-Vavacars Fatih Karagümrük

    Adana Demirspor Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.


    ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
    ADANA DEMİRSPOR:     Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga

    FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

    Ligde 34 puan ve averajla 8'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

    Ligin 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Adana Demirspor, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Adana Demirspor'un sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maç saat 16.00 başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

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