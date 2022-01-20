TAKVİM ÖZEL HABER! Okan Kocuk Galatasaray'a dönecek mi? Giresunspor Başkanı Karaahmet açıkladı!

Trabzonspor karşısında biri tekrar olmak üzere Bakasetas'ın toplam iki penaltısını kurtaran ve son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kocuk için bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a kısa süre içinde geri döneceği iddiaları yeniden ortaya atıldı. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise konuyu takvim.com.tr'ye açıkladı.