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    • 20.01.2022 14:59
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    • 20.01.2022 15:02
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    TAKVİM ÖZEL HABER! Okan Kocuk Galatasaray'a dönecek mi? Giresunspor Başkanı Karaahmet açıkladı!

    Son dakika Galatasaray transfer haberi! Spor Toto Süper Lig'de son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kocuk'un, dün üst üste kurtardığı 2 penaltı sonrası yeniden Galatasaray'a döneceği iddiaları ortaya atıldı. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise konuyu takvim.com.tr'ye açıkladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Okan Kocuk Galatasaray’a dönecek mi?

    Trabzonspor karşısında biri tekrar olmak üzere Bakasetas'ın toplam iki penaltısını kurtaran ve son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kocuk için bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a kısa süre içinde geri döneceği iddiaları yeniden ortaya atıldı. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise konuyu takvim.com.tr'ye açıkladı.


    GALATASARAY'A DÖNECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
    Türkiye, Giresunspor'un başarılı file bekçisi Okan Kocuk'un Trabzonspor maçındaki iki penaltı kurtarışını konuşurken, 26 yaşındaki file bekçisi ile ilgili yeniden bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a döneceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

    Özellikle Galatasaray taraftarları Okan Kocuk'un Trabzonspor karşısındaki performansı sonrası sosyal medya üzerinden başarılı file bekçisinin kiralık olarak forma giydiği Giresunspor'dan geri çağrılması yönünde birçok mesaj attı.

        GALATASARAY'DAN TALEP YOK
        Okan'ın Galatasaray'a döneceği yönündeki iddiaların artması üzerine ise takvim.com.tr'nin ulaştığı Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Sarı-Kırmızılı kulüpten kendilerine bu konuda bir talep gelmediğini ve 26 yaşındaki kalecinin takımda devam edeceğini açıkladı.

        Sezon sonuna kadar Giresunspor ile kiralık sözleşmesi bulunan Okan Kocuk, bu sezon Karadeniz ekibi ile çıktığı 19 Süper Lig maçında kalesinde 19 gol gördü. 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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