TAKVİM ÖZEL HABER! Okan Kocuk Galatasaray'a dönecek mi? Giresunspor Başkanı Karaahmet açıkladı!

Trabzonspor karşısında biri tekrar olmak üzere Bakasetas'ın toplam iki penaltısını kurtaran ve son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kocuk için bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a kısa süre içinde geri döneceği iddiaları yeniden ortaya atıldı. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise konuyu takvim.com.tr'ye açıkladı.
GALATASARAY'A DÖNECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Türkiye, Giresunspor'un başarılı file bekçisi Okan Kocuk'un Trabzonspor maçındaki iki penaltı kurtarışını konuşurken, 26 yaşındaki file bekçisi ile ilgili yeniden bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a döneceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.
Özellikle Galatasaray taraftarları Okan Kocuk'un Trabzonspor karşısındaki performansı sonrası sosyal medya üzerinden başarılı file bekçisinin kiralık olarak forma giydiği Giresunspor'dan geri çağrılması yönünde birçok mesaj attı.