Galatasaray'da Okan Kocuk'un geri dönmesi FIFA'ya bağlı: İşte kritik tarih!

İŞTE KRİTİK TARİH

Fakat takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Giresunspor yönetimi transfer yasağının kalkması için yoğun bir çalışma içinde. Yasağa sebep olan futbolcu ve kulüplerin alacaklarını ödemeye başlayan Yeşil-Beyazlılar'ın pazartesi veya en geç salı günü FIFA'dan yanıt beklediği öğrenildi.

Giresunspor yönetimi transfer yasağının büyük ihtimalle kalkacağı görüşünde. Eğer transfer tahtası açılırsa Karadeniz kulübünün Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönüşüne izin vermesine kesin gözüyle bakılıyor.