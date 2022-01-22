Galatasaray'da Okan Kocuk'un geri dönmesi FIFA'ya bağlı: İşte kritik tarih!

Galatasaray yönetimi bir yandan büyük kriz yaşayan takımı ayağa kaldırmak için uğraşırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Çipe'nin herkesi isyan ettiren performansının ardından 'acil' koduyla kaleci aramaya başlayan Sarı-Kırmızılılar'da büyük düğüm çözülüyor.
OKAN KOCUK SESLERİ YÜKSELİYOR
Sergio Rico'yu Mallorca'ya kaptıran, Marchesin konusunda yüksek maliyet nedeniyle frene basan Galatasaray'da Okan Kocuk sesleri yükseliyor. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan ve performansıyla bu sezona damgasını vuran tecrübeli kaleci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
YÖNETİM İLK ADIMI ATTI
Sarı-Kırmızılı yönetim dün Giresunspor'la temas kurarak Okan Kocuk'un geri dönmesi için ilk adımı attı. Ancak Karadeniz ekibinin transfer yasağının bulunması şu anda bu hamlenin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Giresunspor mevcut şartlarda kaleci transferi yapamayacağı için Okan'ı bırakmak istemiyor.