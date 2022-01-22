Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.01.2022 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2022 11:43
    ABONE OL

    Galatasaray'da Okan Kocuk'un geri dönmesi FIFA'ya bağlı: İşte kritik tarih!

    Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar ve kalecilerinin yediği hatalı goller sonrası ‘acil’ koduyla kaleci aramaya başlayan Galatasaray'da büyük düğüm çözülüyor. Okan Kocuk transferinin gerçekleşmesi için Giresunspor'un FIFA'dan gelecek haberi beklediği öğrenildi. İşte Kocuk transferinde düğümü çözecek perde arkası detayları.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’un kaderi FIFA’ya bağlı!

    Galatasaray yönetimi bir yandan büyük kriz yaşayan takımı ayağa kaldırmak için uğraşırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Çipe'nin herkesi isyan ettiren performansının ardından 'acil' koduyla kaleci aramaya başlayan Sarı-Kırmızılılar'da büyük düğüm çözülüyor.


    OKAN KOCUK SESLERİ YÜKSELİYOR
    Sergio Rico'yu Mallorca'ya kaptıran, Marchesin konusunda yüksek maliyet nedeniyle frene basan Galatasaray'da Okan Kocuk sesleri yükseliyor. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan ve performansıyla bu sezona damgasını vuran tecrübeli kaleci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.


    YÖNETİM İLK ADIMI ATTI
    Sarı-Kırmızılı yönetim dün Giresunspor'la temas kurarak Okan Kocuk'un geri dönmesi için ilk adımı attı. Ancak Karadeniz ekibinin transfer yasağının bulunması şu anda bu hamlenin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Giresunspor mevcut şartlarda kaleci transferi yapamayacağı için Okan'ı bırakmak istemiyor.

        İŞTE KRİTİK TARİH
        Fakat takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Giresunspor yönetimi transfer yasağının kalkması için yoğun bir çalışma içinde. Yasağa sebep olan futbolcu ve kulüplerin alacaklarını ödemeye başlayan Yeşil-Beyazlılar'ın pazartesi veya en geç salı günü FIFA'dan yanıt beklediği öğrenildi.
        Giresunspor yönetimi transfer yasağının büyük ihtimalle kalkacağı görüşünde. Eğer transfer tahtası açılırsa Karadeniz kulübünün Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönüşüne izin vermesine kesin gözüyle bakılıyor.




        Sarı-Kırmızılılar'ın da bu iyi niyet göstergesine karşılık Domenec Torrent'in takımda düşünmediği bazı isimleri Giresunspor'a kiralık olarak verebileceği belirtiliyor. Bu isimler arasında Aytaç Kara ilk sırada yer alıyor.

        Galatasaray'da şimdi tüm gözler önümüzdeki hafta başına çevrildi. Herkes Giresunspor'un transfer yasağı konusunda FIFA'dan gelecek habere odaklanmış durumda.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Selçuk Tepeli hormonlu Fatih Portakal çıktı
        Haberler Spor Galatasaray'da Okan Kocuk'un geri dönmesi FIFA'ya bağlı: İşte kritik tarih!
            SON DAKİKA