Dimitris Pelkas yolcu! Fenerbahçe, menajeri ile bir araya gelecek

Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu, son haftalarda gösterdiği kötü performansla gözden düştü… Sarı-Lacivertliler'in yıldızı sergilediği futbolla taraftarı adeta çıldırttı.
Altay maçında 45 dakika sahada kalan ve tutuk bir futbol sergileyen tecrübeli oyuncu kenara gelmek zorunda kaldı… Sezon başında beri bir türlü isteneni veremeyen oyuncu için gelecek teklifler değerlendirilecek.
Fenerbahçe Yönetimi'nin Sivasspor maçı sonrasında Pelkas'ın menajeri ile bir araya geleceği ve transfer görüşmesi yapacağı belirtildi.