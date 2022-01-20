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    • Spor
    • 20.01.2022 11:54
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    • 20.01.2022 12:10
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    Dimitris Pelkas yolcu! Fenerbahçe, menajeri ile bir araya gelecek

    Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertliler’de istenmeyen adam olan Dimitris Pelkas'ın gönderileceği öğrenildi. Performanısı vasatın altında kalan Yunan futbolcu Süper Lig’de 22 hafta sonunda hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.

    Onur Koçhan
    Pelkas gözden çıkarıldı!

    Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu, son haftalarda gösterdiği kötü performansla gözden düştü… Sarı-Lacivertliler'in yıldızı sergilediği futbolla taraftarı adeta çıldırttı.

    Altay maçında 45 dakika sahada kalan ve tutuk bir futbol sergileyen tecrübeli oyuncu kenara gelmek zorunda kaldı… Sezon başında beri bir türlü isteneni veremeyen oyuncu için gelecek teklifler değerlendirilecek.

    Fenerbahçe Yönetimi'nin Sivasspor maçı sonrasında Pelkas'ın menajeri ile bir araya geleceği ve transfer görüşmesi yapacağı belirtildi.

        28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkarken rakip fileleri sadece 1 kez havalandırdı. Pelkas'ın Fenerbahçe formasıyla asisti bulunmuyor.

        Fenerbahçeli futbolcu, Süper Lig'de 22 hafta sonunda hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı…

        Dimitrios Pelkas, 2020 yılında Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'tan 2.2 milyon Euro'ya transfer edildi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

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