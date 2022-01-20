Fenerbahçe’nin Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Kadıköy’de çile!

İrfan Can hangi takıma gitse inanın yıldızı olur. Gelin görün ki sıkıntılı Fenerbahçe'nin içinde kendini göstermeye fırsat bulamadı. Altay karşısında yüzde 100 pas isabetiyle oynadı, 1 gol 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu. Şampiyon olmak her şey demek değil. Önemli olan eldeki değerlere sahip çıkmak. Ne yazık ki Fenerbahçe taraftarı bu konuda yetersiz. İsmail Kartal'ın bu durumu çözecek yegane teknik adam olduğunu düşünüyorum. Sadece biraz sabır Fenerbahçeli dostlar…