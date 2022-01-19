CANLI | Fenerbahçe- Altay maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Fenerbahçe- Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

FENERBAHÇE- ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Altay maçı Ülker Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

İŞTE İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Ertuğrul, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun.



ALTAY: (MUHTEMEL) Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Pinares, Kazımcan, Bamba.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

KART SINIRINDA 5 İSİM

RSarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

FENERBAHÇE ÜSTÜN OLAN TARAF

Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.