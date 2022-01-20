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    • Spor
    • 20.01.2022 12:03
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    • 20.01.2022 12:03
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    Galatasaray'da büyük tehlike! Kasımpaşa maçında da...

    Bu sezon Süper Lig'de yokları oynayan Galatasaray, ligin 22'nci haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Rakibini yenerek rahat bir nefes almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, aksi durumda küme düşme hattına bir adım daha yaklaşmış olacak.

    Özel Haber | Galatasaray’da büyük tehlike

    Çok büyük bir kriz yaşayan Galatasaray bu akşam Nef Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 20.00'de başlayacak maçta rakibini devirerek rahat bir nefes almak istiyor.



    Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Galatasaray eğer bu akşam kaybederse ortaya çok sıkıntılı bir tablo çıkabilir.



    Düşme hattının en üst basamağı olan 17. sırada bulunan Kasımpaşa şu anki puan durumuna göre Galatasaray'ın direkt rakibi konumunda. Eğer Paşa bu akşam Nef Stadı'ndan 3 puan çıkarırsa Sarı-Kırmızılılar'la farkı 3'e indirecek.



        16. sırada bulunan Antalyaspor da Rizespor deplasmanından galibiyetle dönerse Galatasaray'ın düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark kalacak.



        Üstelik Cimbom hafta sonunda lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu nedenlerden dolayı Sarı-Kırmızılılar saat 20.00'deki maçta Kasımpaşa'yı yenerek, 3 yıl önce ezeli rakibi Fenerbahçe gibi korkulu rüyalar görmek istemiyor.

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