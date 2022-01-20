Galatasaray'da büyük tehlike! Kasımpaşa maçında da...

Çok büyük bir kriz yaşayan Galatasaray bu akşam Nef Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 20.00'de başlayacak maçta rakibini devirerek rahat bir nefes almak istiyor.
Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Galatasaray eğer bu akşam kaybederse ortaya çok sıkıntılı bir tablo çıkabilir.
Düşme hattının en üst basamağı olan 17. sırada bulunan Kasımpaşa şu anki puan durumuna göre Galatasaray'ın direkt rakibi konumunda. Eğer Paşa bu akşam Nef Stadı'ndan 3 puan çıkarırsa Sarı-Kırmızılılar'la farkı 3'e indirecek.