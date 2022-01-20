Galatasaray'da büyük tehlike! Kasımpaşa maçında da...





Düşme hattının en üst basamağı olan 17. sırada bulunan Kasımpaşa şu anki puan durumuna göre Galatasaray'ın direkt rakibi konumunda. Eğer Paşa bu akşam Nef Stadı'ndan 3 puan çıkarırsa Sarı-Kırmızılılar'la farkı 3'e indirecek.