Özel Haber I Galatasaray'da Morutan krizi! Kötü bir dönem...

Son günlerde Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılacağı ve Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gideceği iddiaları sıkkça konuşuluyor. Rumen yıldızın geleceğiyle ilgili en net açıklama, menajeri Giovani Becali'den geldi.
Romanya basınına açıklamalarda bulunan Becali, "Yetkisi olan, olmayan herkes bu konuda açıklamalar yapıyor. Olimpiu Moruțan, Galatasaray'ın oyuncusu. Hala bu takımın bir parçası. Şu an yedek kalıyor olabilir ancak 5 yıllık sözleşmesi var. Neden bu kadar acele ediyoruz bilmiyorum" dedi.
Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Becali, "Kötü bir dönemde oldukları gerçek. Bu sezon birçok sıkıntı yaşadılar. Marcao'nun ve Fatih Terim'in cezaları onları olumsuz etkiledi.