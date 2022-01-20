Özel Haber I Galatasaray'da Morutan krizi! Kötü bir dönem...





Romanya basınına açıklamalarda bulunan Becali, "Yetkisi olan, olmayan herkes bu konuda açıklamalar yapıyor. Olimpiu Moruțan, Galatasaray'ın oyuncusu. Hala bu takımın bir parçası. Şu an yedek kalıyor olabilir ancak 5 yıllık sözleşmesi var. Neden bu kadar acele ediyoruz bilmiyorum" dedi.