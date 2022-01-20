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    • Spor
    • 20.01.2022 11:54
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    • 20.01.2022 11:54
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    Özel Haber I Galatasaray'da Morutan krizi! Kötü bir dönem...

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’ın sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Genç yıldızın özellikle son iki ayda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Rumen futbolcunun gelececiğle ilgili açıklamayı menajeri Becal yaptı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaray’da Morutan krizi!

    Son günlerde Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılacağı ve Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gideceği iddiaları sıkkça konuşuluyor. Rumen yıldızın geleceğiyle ilgili en net açıklama, menajeri Giovani Becali'den geldi.



    Romanya basınına açıklamalarda bulunan Becali, "Yetkisi olan, olmayan herkes bu konuda açıklamalar yapıyor. Olimpiu Moruțan, Galatasaray'ın oyuncusu. Hala bu takımın bir parçası. Şu an yedek kalıyor olabilir ancak 5 yıllık sözleşmesi var. Neden bu kadar acele ediyoruz bilmiyorum" dedi.



    Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Becali, "Kötü bir dönemde oldukları gerçek. Bu sezon birçok sıkıntı yaşadılar. Marcao'nun ve Fatih Terim'in cezaları onları olumsuz etkiledi.
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        Haberler Spor Özel Haber I Galatasaray'da Morutan krizi! Kötü bir dönem...
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