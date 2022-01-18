Takvim.com.tr skandal tweetleri ortaya çıkarmıştı! Işıtan Gün disipline gönderiliyor

Galatasaray'da son günlerin en çok tartışılan ismi olan yönetici Işıtan Gün'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş yıllarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylamışlar nedeniyle her kesimin büyük tepkisini çeken Işıtan Gün konusunda kongre üyelerinin harekete geçtiği belirtiliyor.