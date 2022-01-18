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    • Spor
    • 18.01.2022 12:09
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    • 18.01.2022 12:16
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    Takvim.com.tr skandal tweetleri ortaya çıkarmıştı! Işıtan Gün disipline gönderiliyor

    Galatasaray’da son günlerin en çok tartışılan ismi olan yönetici Işıtan Gün’le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Takvim.com.tr'nin önceki gün ortaya çıkardığı skandal tweetlerin ardından kongre üyeleri imza toplayarak Işıtan Gün'ün ihracını isteyeceğini ve disipline sevk edileceği belirtildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da Işıtan Gün disipline

    Galatasaray'da son günlerin en çok tartışılan ismi olan yönetici Işıtan Gün'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş yıllarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylamışlar nedeniyle her kesimin büyük tepkisini çeken Işıtan Gün konusunda kongre üyelerinin harekete geçtiği belirtiliyor.

    Kısa süre içinde birçok üyenin ortak bir dilekçenin altına imza atarak Işıtan Gün'ün üyelikten ihracını isteyeceği ve bu dilekçeyi disiplin kuruluna göndereceği öğrenildi.

    Eğer kurul dilekçeyi uygun görürse, Işıtan Gün hakkında disiplin soruşturulması başlayacak. Ardından da üyelikten ihraç konusu gündeme gelecek.
    Başkan Burak Elmas'ın da yaşanan hareketlilikten haberdar olduğu ve Gün'e istifa etmesi yönünde bastı yaptığı öne sürülüyor.
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        Haberler Spor Takvim.com.tr skandal tweetleri ortaya çıkarmıştı! Işıtan Gün disipline gönderiliyor
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