Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Amadou Diawara transferinde dişli rakip! İspanyollar da devrede

Sporseverlerin merakla takip ettiği transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Galatasaray'da yönetim, yeni teknik direktör Domenec Torrent'in transfer istediği bölgelere transfer için kolları sıvarken,bir süredir hedeflenen orta saha takviyesi için gaza basıldı...
GALATASARAY'A KÖTÜ HABER
Orta saha transferi için sezon başı da gündeme gelen Roma forması giyen Amadou Diawara'yı yeniden listesine alan Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibi Valencia'nın da Gineli yıldız için devreye girmesiyle büyük bir şok yaşadı.