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    • Spor
    • 18.01.2022 12:24
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    • 18.01.2022 12:29
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    Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Amadou Diawara transferinde dişli rakip! İspanyollar da devrede

    Transferde son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Galatasaray'ın orta saha transferi için belirlediği adaylardan biri olan Amadou Diawara için Sarı-Kırmızılı kulübe güçlü bir rakip çıktı. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibi Valencia'nın da Gineli yıldız Amadou Diawara için devreye girmesiyle büyük bir şok yaşadı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Galatasaray’a dişli rakip!

    Sporseverlerin merakla takip ettiği transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Galatasaray'da yönetim, yeni teknik direktör Domenec Torrent'in transfer istediği bölgelere transfer için kolları sıvarken,bir süredir hedeflenen orta saha takviyesi için gaza basıldı...


    GALATASARAY'A KÖTÜ HABER
    Orta saha transferi için sezon başı da gündeme gelen Roma forması giyen Amadou Diawara'yı yeniden listesine alan Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibi Valencia'nın da Gineli yıldız için devreye girmesiyle büyük bir şok yaşadı.

    İtalyan basınında yer alan haberlerde Valencia ile Roma arasındaki görüşmelerin bir hayli ilerlediği belirtilirken, transferin bitme olasılığının da yüksek olduğu aktarıldı.
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        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Amadou Diawara transferinde dişli rakip! İspanyollar da devrede
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