Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Amadou Diawara transferinde dişli rakip! İspanyollar da devrede



GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

Orta saha transferi için sezon başı da gündeme gelen Roma forması giyen Amadou Diawara'yı yeniden listesine alan Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibi Valencia'nın da Gineli yıldız için devreye girmesiyle büyük bir şok yaşadı.