TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün’e şok tepki

İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ...

Fatih Terim'in görevine son verilmesinde büyük etkisi olduğu bilinen Işıtan Gün'e ilk olarak Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük tepki verirken, ardından son seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yaptığı çağrı ile Gün'ü istifaya davet etmişti.