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Haberler Spor TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün'e şok tepki

TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün'e şok tepki

Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilmesinde etkili olduğu bilinen yönetici Işıtan Gün'ün argo içerikli tweetlerini Takvim'in gündeme getirmesinin ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte işler karıştı. Önceki seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından başkan Burak Elmas da konuyla ilgili şok bir açıklama yaptı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
15.01.2022 17:55 - Son Güncelleme: 15.01.2022 18:13
TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün’e şok tepki

Galatasaray, yönetici Işıtan Gün'ün argo içerikli tweetleri ile karıştı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün’e şok tepki

Taraftarların ortaya çıkardığı, Takvim'in ise gündeme taşıdığı Gün'ün skandal tweetleri sonrası camia ayaklandı.

TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün’e şok tepki

İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ...
Fatih Terim'in görevine son verilmesinde büyük etkisi olduğu bilinen Işıtan Gün'e ilk olarak Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük tepki verirken, ardından son seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yaptığı çağrı ile Gün'ü istifaya davet etmişti.

TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün’e şok tepki

BİR TEPKİ DE ELMAS'TAN...
Galatasaray camiasını karıştıran Işıtan Gün'e bir darbe de başkan Burak Elmas'tan geldi.

TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün’e şok tepki

Başkan Elmas, ekibinde yer alan ve futbolun başına geçmesi beklenen Gün'ün skandal tweetlerinin ardından bir açıklama yaptı.

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