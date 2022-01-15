TAKVİM yazdı, Galatasaray’da ortalık karıştı! Burak Elmas’tan Işıtan Gün'e şok tepki
Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilmesinde etkili olduğu bilinen yönetici Işıtan Gün'ün argo içerikli tweetlerini Takvim'in gündeme getirmesinin ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte işler karıştı. Önceki seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından başkan Burak Elmas da konuyla ilgili şok bir açıklama yaptı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
15.01.2022 17:55
- Son Güncelleme: 15.01.2022 18:13
Taraftarların ortaya çıkardığı, Takvim'in ise gündeme taşıdığı Gün'ün skandal tweetleri sonrası camia ayaklandı.
İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ...
Fatih Terim'in görevine son verilmesinde büyük etkisi olduğu bilinen Işıtan Gün'e ilk olarak Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük tepki verirken, ardından son seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yaptığı çağrı ile Gün'ü istifaya davet etmişti.
BİR TEPKİ DE ELMAS'TAN...
Galatasaray camiasını karıştıran Işıtan Gün'e bir darbe de başkan Burak Elmas'tan geldi.