Galatasaray'da Fatih Terim’in görevden alınmasının baş sorumlusu olarak görülen Işıtan Gün'ün tartışmalı tweetleri ortaya çıktı

Galatasaray taraftarının, teknik direktör Fatih Terim'in görevden alınmasının baş sorumlusu olarak gördüğü Işıtan Gün ile ilgili geçmiş yıllarda attığı skandal tweetler ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün'ün daha önce sosyal medyan yaptığı paylaşımları ifşa etti. Paylaşımlarda çirkin ifadeler yer aldı.
Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in Florya'ya girmesine izin vermediği Işıtan Gün'ü paylaşımları sonrası istifaya davet etti.
Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, "Ortaya çıkan twitler gerçekten çok çirkin. Böyle çirkin mesajları atan biri Galatasaray gibi büyük bir camiada yöneticilik yapmamalı. Acilen istifa etmelidir" yorumlarında bulundu.