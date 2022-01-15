Galatasaray'da Fatih Terim’in görevden alınmasının baş sorumlusu olarak görülen Işıtan Gün'ün tartışmalı tweetleri ortaya çıktı

Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in Florya'ya girmesine izin vermediği Işıtan Gün'ü paylaşımları sonrası istifaya davet etti.

Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, "Ortaya çıkan twitler gerçekten çok çirkin. Böyle çirkin mesajları atan biri Galatasaray gibi büyük bir camiada yöneticilik yapmamalı. Acilen istifa etmelidir" yorumlarında bulundu.