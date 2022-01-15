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    • Spor
    • 15.01.2022 14:23
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    • 15.01.2022 14:29
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    Galatasaray'da Fatih Terim’in görevden alınmasının baş sorumlusu olarak görülen Işıtan Gün'ün tartışmalı tweetleri ortaya çıktı

    Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün’ün sosyal medyan yaptığı paylaşımlar taraftarlar tarafından ifşa edildi. Galatasaray taraftarları, “Ortaya çıkan twitler gerçekten çok çirkin. Böyle çirkin mesajları atan biri Galatasaray gibi büyük bir camiada yöneticilik yapmamalı. Acilen istifa etmelidir” yorumlarında bulundu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Bu tweetler olay çıkartır!

    Galatasaray taraftarının, teknik direktör Fatih Terim'in görevden alınmasının baş sorumlusu olarak gördüğü Işıtan Gün ile ilgili geçmiş yıllarda attığı skandal tweetler ortaya çıktı.

    Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün'ün daha önce sosyal medyan yaptığı paylaşımları ifşa etti. Paylaşımlarda çirkin ifadeler yer aldı.

    Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in Florya'ya girmesine izin vermediği Işıtan Gün'ü paylaşımları sonrası istifaya davet etti.

    Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, "Ortaya çıkan twitler gerçekten çok çirkin. Böyle çirkin mesajları atan biri Galatasaray gibi büyük bir camiada yöneticilik yapmamalı. Acilen istifa etmelidir" yorumlarında bulundu.

        Işıtan Gün'ün tweetlerinin bazılarının Hollanda'dan atılması da ayrı bir detay olarak dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Işıtan Gün Hollanda'da Fortuna Sittard takımını satın almıştı.



        Galatasaray taraftarları, Işıtan Gün'e Marc Gonzalo Martinez nedeniyle de çok kızgın. Bilindiği gibi tercüman Mert Çetin'in yerine göreve Martinez getirilecekti.

        İspanyol tercümanın Galatasaray için 'Malum takım' sözlerini sarfettiği ve Fenerbahçe reklam filminde oynadığı ortaya çıkmıştı. Gerçekler ortaya çıkınca İspanyol tercümanın Galatasaray kariyeri başlamadan sona ermişti.
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        Haberler Spor Galatasaray'da Fatih Terim’in görevden alınmasının baş sorumlusu olarak görülen Işıtan Gün'ün tartışmalı tweetleri ortaya çıktı
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