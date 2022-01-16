Ryan Babel de Galatasaray'dan gönderiliyor

Galatasaray'da Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından ayrılıklar başladı… Fatih Terim döneminde de ismi gönderilecekler listesinde bulunan Christian Luyindama artık veda için gün sayıyor.

Belçika ekibi Antwerp'e kiralanması beklenen Kongolu stoperin ardından ikinci ayrılık da kapıya dayandı. Bu sezon performansı büyük hayal kırıklığı oluşturan Ryan Babel tamamen gözden çıkarılmış durumda.

Teknik direktör Torrent'in de yolların ayrılması yönünde rapor verdiği Hollandalı futbolcunun menajeriyle fesih görüşmeleri başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel'in hazirana kadar kulüpten 1.2 milyon Euro alacağının olduğu öğrenildi.

Yönetimin hedefi 35 yaşındaki futbolcuya 500 bin Euro ödeyerek yolları ayırmak… Babel'e gelen bazı teklifler olduğu ve kısa sürede kesin kararını vereceği belirlendi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan Ryan Babel bu sezon oynadığı 25 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.