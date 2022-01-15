ÖZEL HABER - İşte Galatasaray'dan ayrılığın belgesi! Luyindama gümrüğü geçti…
Galatasaray'da gözden çıkarılan ve Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanması beklenen Christian Luyindama, Hatay maçı kadrosuna alınmazken, Demokratik Kongolu oyuncu İstanbul'dan ayrılmak için hazırlıklara başladı. Luyindama aracının ve diğer eşyalarının taşınması için gümrükte gerekli prosedürleri tamamladı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanması beklenen Demokratik Kongolu stoper dün aracı ve diğer eşyalarının taşınması için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne giderek gerekli prosedürleri tamamladı.
İstanbul'dan taşınmak için hazırlıklara başlayan Luyindama, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. Haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın da kadrosuna dahil edilmedi.
YENİ KULÜBÜNE İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Galatasaray'da hem maç kadrosuna alınmayan hem de taşınma için hazırlıklara başlayan 28 yaşındaki stoperin kısa süre içinde yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
GÜMRÜKTE YAKALANDI
Aracının taşınmasıyla ilgili gerekli prosedürler için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne giden Luyindama, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricasını da kırmadı.