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    • Spor
    • 16.01.2022 16:12
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    • 16.01.2022 16:12
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    Giresunspor-Kasımpaşa maçı | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'de 21. hafta heyecanı sürüyor. Giresunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. Giresunspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Giresunspor-Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

    Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadelenin heyecanı takvim.com.tr'de...

    GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Giresunspor ile Kasımpaşa arasındaki zorlu mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Peres, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Serginho, Zeki, Balde

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok

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    Haberler Spor Giresunspor-Kasımpaşa maçı | CANLI ANLATIM
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