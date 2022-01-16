İsmail Kartal da çare olamadı Fenerbahçe, Antalya’da takıldı

Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı. 22. dakikada Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 23'te Güray'ın etkili şutunda bu kez Berke yine gole izin vermedi.

GÜRAY ÇERÇEVEYİ BULAMADI

47'de Pilinin pasında gelişine iyi bir şut çeken Güray, kaleyi bulamadı. 49'da Kim Min Jae, Gacha'nın şutunda topu blokladı. 60'ta Doğukan'ın kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

SERDAR FENER'İ ÖNE GEÇİRDİ!

70'te Fredy'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı. 72'de Sosa'nın kullandığı frikikte Serdar Dursun kafayla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi maçta 1-0 öne geçirdi.

DOĞUKAN HATAYI AFFETMEDİ

81'de Antalyaspor'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke boşa çıktı. Dönen topu tamamlayan Doğukan, Antalya'ya eşitliği getirdi. Doğukan 89'da ise karşı karşıya pozisyonda topu auta attı.

FERDİ KADIOĞLU SOL BEKTE!

Filip Novak'ın hasta olması sebebiyle Fenerbahçe'de dün Antalyaspor karşısında sol bekte Ferdi Kadıoğlu forma giydi. Genç futbolcu asıl mevkisinde oynamamasına rağmen dün takımının iyilerinden biri olmayı bildi. Girdiği 18 ikili mücadelenin 14'ünde rakiplerine galip geldi. Ferdi Kadıoğlu, Pereira dönemimde de sağ ve sol bekte forma giymişti.

FENER İLK 45'TE 'SIFIR' ÇEKTİ!

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ilk yarıdaki performansıyla sınıfta kaldı... Dün ilk 45'te rakip kaleye şut atamayan Sarı- Lacivertli futbolcular, ilk yarıda rakip ceza sahasında da topla sadece 4 kez buluşabildi. Fenerbahçe ayrıca ilk yarıda sadece 1 korner atabildi. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Miha Zajc ve Diego Rossi gibi ofansif gücü yüksek isimlerden oluşan kadrosuna rağmen dün ilk yarıda sınıfta kalan Fenerbahçeli futbolcular, 2014-2015'ten bu yana ikinci kez bir maçın ilk yarısında şut atamadı. Fenerbahçe maçtaki ilk şutunu ise 60. dakikada kaydetti.

SERDAR AZİZ FORMAYI KAPTI

Fener'in deneyimli stoperi Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın göreve gelmesi ile formasını kaptı. Tisserand'ı Antalyaspor karşısında kulübeye çeken Kartal, Serdar Aziz'e ilk 11'de şans verdi.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI!

Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçında Sosa'nın golü sonrası hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı üzerinde fotoğrafının yer aldığı tişörtle andı. F.Bahçe ısınmaya da Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtle çıktı.

BERKE SEDYEYLE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer şanssız bir gece geçirdi. Yenilen golde topu elinden kaçırıp yere düşen Berke sonrasında kalkamadı. Genç file bekçisi sahayı sedye ile terketti yerine Ertuğrul girdi.