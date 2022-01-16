Novak Djokovic sınır dışı edilecek! Dünya 1 numarası mahkemeyi kaybetti

Novak Djokovic'in Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin yasal gücünü kullanarak vizesinin ikinci kez iptal etmesine yaptığı itiraz, federal mahkemede görüşüldü. Üç yargıcın katılımıyla yapılan duruşmada Djokovic'in itirazı geri çevirildi.
Dünya 1 numarası, kısa süre içerisinde Avustralya'dan ayrılmak zorunda. Sırp raket, daha önce 9 kez kazandığı Avustralya Açık'ta bu yıl mücadele edemeyecek.
KARARA İTİRAZ HAKKI BULUNMUYOR
Daha önce iki kez vize iptal kararlarına itiraz eden Novak Djokovic'in bu karara itiraz hakkı bulunmuyor. Federal mahkemede görülen duruşma üç yargıcın katılımıyla yapıldığı ve karar oy birliğiyle alındığı için yasalar gereği temyize götürülemiyor.
İLK AÇIKLAMA: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM
Kararın ardından Novak Djokovic bir açıklama yaptı ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.