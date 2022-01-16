Novak Djokovic sınır dışı edilecek! Dünya 1 numarası mahkemeyi kaybetti

Geçtiğimiz haftaların odak noktasının benim üzerimde olmasından rahatsızım ve umarım artık sevdiğim oyuna odaklanabilirim. Oyunculara, turnuva yetkililerine, personellere, gönüllülere ve taraftarlara iyi dileklerimi sunuyor ve turnuva için en iyisini diliyorum.

Son olarak aileme, arkadaşlarıma, ekibime, taraftarlarıma ve Sırp dostlarıma destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz benim için büyük bir güç kaynağı oldunuz.