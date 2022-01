Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan 'Joachim Löw' açıklaması! "Boş kağıda imza..."

"3 PUANLA EVE GİTMEK İSTİYORDUK AMA OLMADI"

Antalya'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden İsmail Kartal, "Her ne kadar eksik oyuncumuz olsa da biz Fenerbahçe futbol takımı olarak her zaman, her yerde kazanmak için sahaya çıkarız ama olmadı. Topla oynama yüzdelerinde rakipten üstünüz, pas yüzdemiz üstün, hücum anlamında üretken değildik. İyi olan tarafımız disiplinli oynadık. Savunma anlamında disiplinli oynadık. Bazı oyuncularımız büyük mücadeleler verdiler. Ferdi dörtlünün solunda ilk defa oynadı. Muhammed'i oyuna aldık elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 3 puanla evimize gitmeyi çok istiyorduk ama olmadı. Rakip takımı da tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Biz oyuncularımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" dedi.