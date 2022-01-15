Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan 'Joachim Löw' açıklaması! "Boş kağıda imza..."

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Kartal, Fenerbahçe'nin iyi yolda olacağının altını çizerek, "Aramıza katılacak oyuncularla Fenerbahçe daha iyi olacaktır. Daha güçlü bir Fenerbahçe olarak sahada daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.





"BERKE'NİN DURUMU"

Sakatlanarak oyundan çıkan Berke'nin durumunun sorulduğu Kartal, "Berke'nin durumu belli değil. Ciddi olup olmadığın yarın MR sonuçlarına göre belli olacak. İnşallah bir şey yoktur" açıklamasını yaptı.