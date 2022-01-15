Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan 'Joachim Löw' açıklaması! "Boş kağıda imza..."

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal' Kartal açıklamalar yaptı.
Kartal maçın ilk yarısına iyi başladıklarını ve 25, 30 dakika çok disiplinli oynadıklarını kaydetti.
30. dakikadan sonra Antalyaspor'un maça ortak olduğunu dile getiren Kartal, "İyi mücadele ortamında ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımda iyi mücadele etti. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Antalyaspor üzerimize gelmeye başladı o ara. Yaptığımızı değişikliklerden sonra oyuna ortak olduk. Bazı bölümlerde oyunun kontrolünü elimize geçirdik, daha sonra gol geldi. Golden sonra da kalecimizin sakatlığından dolayı da mecburi değişiklikler yaptık" diye konuştu.
"3 PUANLA EVE GİTMEK İSTİYORDUK AMA OLMADI"
Antalya'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden İsmail Kartal, "Her ne kadar eksik oyuncumuz olsa da biz Fenerbahçe futbol takımı olarak her zaman, her yerde kazanmak için sahaya çıkarız ama olmadı. Topla oynama yüzdelerinde rakipten üstünüz, pas yüzdemiz üstün, hücum anlamında üretken değildik. İyi olan tarafımız disiplinli oynadık. Savunma anlamında disiplinli oynadık. Bazı oyuncularımız büyük mücadeleler verdiler. Ferdi dörtlünün solunda ilk defa oynadı. Muhammed'i oyuna aldık elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 3 puanla evimize gitmeyi çok istiyorduk ama olmadı. Rakip takımı da tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Biz oyuncularımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" dedi.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Kartal, Fenerbahçe'nin iyi yolda olacağının altını çizerek, "Aramıza katılacak oyuncularla Fenerbahçe daha iyi olacaktır. Daha güçlü bir Fenerbahçe olarak sahada daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.
"BERKE'NİN DURUMU"
Sakatlanarak oyundan çıkan Berke'nin durumunun sorulduğu Kartal, "Berke'nin durumu belli değil. Ciddi olup olmadığın yarın MR sonuçlarına göre belli olacak. İnşallah bir şey yoktur" açıklamasını yaptı.