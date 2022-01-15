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    • Spor
    • 15.01.2022 23:28
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    • 15.01.2022 23:48
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    Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan 'Joachim Löw' açıklaması! "Boş kağıda imza..."

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal 1-1 eşitlikle biten Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Joachim Löw ile ilgili bir soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Joachim Löw konusu bugün konuşulacak mevzu değil." ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr 21 Aralık tarihindeki özel haberinde Kartal'ın Ocak ayında 6 aylığına takımın başına geçeceğini ve daha sonra Löw'ün takımın başına geçeceğini yazmıştı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Boş kağıda imza attım

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal' Kartal açıklamalar yaptı.

    Kartal maçın ilk yarısına iyi başladıklarını ve 25, 30 dakika çok disiplinli oynadıklarını kaydetti.

    30. dakikadan sonra Antalyaspor'un maça ortak olduğunu dile getiren Kartal, "İyi mücadele ortamında ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımda iyi mücadele etti. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Antalyaspor üzerimize gelmeye başladı o ara. Yaptığımızı değişikliklerden sonra oyuna ortak olduk. Bazı bölümlerde oyunun kontrolünü elimize geçirdik, daha sonra gol geldi. Golden sonra da kalecimizin sakatlığından dolayı da mecburi değişiklikler yaptık" diye konuştu.



    "3 PUANLA EVE GİTMEK İSTİYORDUK AMA OLMADI"
    Antalya'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden İsmail Kartal, "Her ne kadar eksik oyuncumuz olsa da biz Fenerbahçe futbol takımı olarak her zaman, her yerde kazanmak için sahaya çıkarız ama olmadı. Topla oynama yüzdelerinde rakipten üstünüz, pas yüzdemiz üstün, hücum anlamında üretken değildik. İyi olan tarafımız disiplinli oynadık. Savunma anlamında disiplinli oynadık. Bazı oyuncularımız büyük mücadeleler verdiler. Ferdi dörtlünün solunda ilk defa oynadı. Muhammed'i oyuna aldık elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 3 puanla evimize gitmeyi çok istiyorduk ama olmadı. Rakip takımı da tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Biz oyuncularımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" dedi.

    "DAHA İYİ OLACAĞIZ"
    Kartal, Fenerbahçe'nin iyi yolda olacağının altını çizerek, "Aramıza katılacak oyuncularla Fenerbahçe daha iyi olacaktır. Daha güçlü bir Fenerbahçe olarak sahada daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.



    "BERKE'NİN DURUMU"
    Sakatlanarak oyundan çıkan Berke'nin durumunun sorulduğu Kartal, "Berke'nin durumu belli değil. Ciddi olup olmadığın yarın MR sonuçlarına göre belli olacak. İnşallah bir şey yoktur" açıklamasını yaptı.

        "3 KULVARDA MÜCADELE EDİYORUZ"
        Oyuncularının sakatlık ve hastalıktan dolayı yüzde yüz hazır olmadığını belirten Kartal, "Bazı oyuncuları mecburi değişiklik yaptık, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Topla oynuyoruz ama hücum bölgesinde üretken değiliz, kaleye daha fazla şut atmamız daha fazla orta yapmamız lazım. Ortayı da boşa değil arkadaşınla buluşturacak zamana ihtiyacımız var ama benim de öyle zamanım yok. 3 günde bir maç yapıyoruz. Zamanı da kendimiz oluşturacağız. Ufak ufak hücum organizasyonları olarak Fenerbahçe'yi istediğimiz yere getirmeye çalışacağız. Fenerbahçe şuan 3 kulvarda mücadele ediyor. Şuan Türkiye'de 3 kulvarda mücadele eden tek takım o da Fenerbahçe. O takımın o kadar da içi boş değil. Güçlü ve kaliteli oyuncular var. Ben bu takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Şuan belki ufak tefek aksaklıklar var ben kendim de dile getiriyorum. Açık açık söylüyorum her şey ortada görünüyor bunları düzeltmek bizim işimiz. Zamana ihtiyaç var ama zamanımız da yok" değerlendirmesini yaptı.

        "BOŞ KAĞIDA İMZA ATTIM"
        Bir gazetecinin "6 aylığına mı görevi kabul ettiniz, Löw ile devam edeceğiniz konuşuluyor, nedir durum?" sorusuna Kartal, "Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Sezon sonuna kadar kaç yıl bizim aramızda öyle bir sorun olamaz. Fenerbahçe ihtiyacı olunca her dönem her zaman ben göreve davet edilirsem elimden gelenin en iyisin yaparım. Löw konusu bugün konuşulacak mevzu değil. Takımımızla ilgili en çabuk hızlı şekilde takımı toparlamak daha fazla başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

        "3 ŞEY ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM"
        Kartal, "Genel anlamda oyuncuların performansından memnun musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

        "5-6 oyuncumuz gayet güzel müthiş performans ortaya koyuyor bazı oyuncularımızın performansları düşük olabilir. Son zamanlarda iyi sonuçlar gelmediği için bazı maçlarda da bu oyuncular demoralize oldular. 3 şeyle ilgileniyorum, oyuncularımızın psikolojik olarak motivasyonunun yukarı çekmeye çalışıyorum, özgüvenlerini kazanmalarını sağlamaya çalışıyorum. İki fizik olarak onları geliştirmeye çalışıyorum. 3 oyuncu sistemi olarak taktik olarak bir şekilde dizayn etmeye çalışıyorum. Bu arada da ben oyuncularımın 3 şey üzerinde yoğunlaşırken bunları başarabilirsem inşallah başarırım. Hedefim 3 puanın hangisini alırız kaç tanesini alırız bilemiyorum ama 3 kupada da mücadele ediyoruz."

            TAKVİM.COM.TR LÖW VE İSMAİL KARTAL'I YAZMIŞTI
            Türkiye spor basınında İsmail Kartal'ın ismi dahi anılmıyorken Takvim.com.tr 21 Aralık tarihindeki özel haberinde Kartal'ın Ocak ayında 6 aylığına takımın başına geçeceğini açıklamıştı. Takvim.com.tr'nin haberinde, "Ocak ayında takımın başına 6 aylık periyot için İsmail Kartal'ın geçirilip sezon sonu ise Alman Teknik Direktör Joachim Löw'ün dümene geçerek İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapması da masada değerlendirilirken masadaki en kuvvetli ihtimal şuan için Löw-Kartal ikilisinden yana. İsmail Kartal, herhangi bir detay görüşmeden boş kağıda imza atacağını da bizzat Ali Koç'a iletti." ifadelerine yer verilmişti.
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