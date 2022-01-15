Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI SKOR İZLE

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE | CANLI
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Kudriashov, Mukairu, Bünyamin Balcı, Fredy, Güray Vural, Mehmedi, Doğukan Sinik, Crivelli
Fenerbahçe:
İSMAİL KARTAL İLE ÇIKIŞ PLANI
Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.