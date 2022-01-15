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    • Spor
    • 15.01.2022 17:42
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    • 15.01.2022 17:56
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    Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI SKOR İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor'a konuk oluyor. İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçına çıkan Fenerbahçe galibiyet peşinde. Fenerbahçe-Antalyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor'a konuk oluyor.

    Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    ANTALYASPOR - FENERBAHÇE | CANLI
    Fenerbahçe-Antalyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Antalyaspor:     Boffin, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Kudriashov, Mukairu, Bünyamin Balcı, Fredy, Güray Vural, Mehmedi, Doğukan Sinik, Crivelli

    Fenerbahçe:

    İSMAİL KARTAL İLE ÇIKIŞ PLANI
    Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.

    Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.

    FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
    Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.

        5 İSİM CEZA SINIRINDA
        Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.

        LİGDE 52. RANDEVU
        İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

        Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

        ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
        Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

        Rakibiyle Antalya'da yaptığı 25 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

        Antalya'da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.

        FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
        Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

        Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

        Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 51 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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