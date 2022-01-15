ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük panik! Zorlu periyot öncesi kaleci krizi kapıda: Altay Bayındır'dan sonra Berke Özer...
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında belinden sakatlanan kaleci Berke Özer'in durumunun ciddi olabileceğinden şüphe ediliyor. Önümüzdeki hafta çift maçla devam edecek olan Süper Lig'de Altay Bayındır'ın eksikliğinde Berke'nin de forma giyememe ihtimali Fenerbahçe'de büyük bir endişe yaratıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
15.01.2022 23:04
- Son Güncelleme: 15.01.2022 23:06
Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'in 21. Haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta belinden sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Berke Özer'in durumunun ciddi olabileceği ve bir süre sahalardan uzak kalabileceğinden şüphe ediliyor.
Takımın as kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığının henüz geçmemesine ek olarak Berke'nin de sakatlanması Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.