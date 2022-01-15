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Haberler Spor ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük panik! Zorlu periyot öncesi kaleci krizi kapıda: Altay Bayındır'dan sonra Berke Özer...

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük panik! Zorlu periyot öncesi kaleci krizi kapıda: Altay Bayındır'dan sonra Berke Özer...

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında belinden sakatlanan kaleci Berke Özer'in durumunun ciddi olabileceğinden şüphe ediliyor. Önümüzdeki hafta çift maçla devam edecek olan Süper Lig'de Altay Bayındır'ın eksikliğinde Berke'nin de forma giyememe ihtimali Fenerbahçe'de büyük bir endişe yaratıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
15.01.2022 23:04 - Son Güncelleme: 15.01.2022 23:06
ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük panik! Zorlu periyot öncesi kaleci krizi kapıda: Altay Bayındır’dan sonra Berke Özer...

Fenerbahçe'de kaleci krizi kapıda…

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ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük panik! Zorlu periyot öncesi kaleci krizi kapıda: Altay Bayındır’dan sonra Berke Özer...

Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'in 21. Haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta belinden sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Berke Özer'in durumunun ciddi olabileceği ve bir süre sahalardan uzak kalabileceğinden şüphe ediliyor.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük panik! Zorlu periyot öncesi kaleci krizi kapıda: Altay Bayındır’dan sonra Berke Özer...

Takımın as kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığının henüz geçmemesine ek olarak Berke'nin de sakatlanması Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük panik! Zorlu periyot öncesi kaleci krizi kapıda: Altay Bayındır’dan sonra Berke Özer...

Sarı-Lacivertliler'in ligde önümüzdeki hafta içi ve sonu olmak üzere iki maç yapacak olması yoğun fikstür öncesi kaleci sorununu daha da ciddi hale getiriyor.

ÖZEL HABER - Fenerbahçe’de büyük panik! Zorlu periyot öncesi kaleci krizi kapıda: Altay Bayındır’dan sonra Berke Özer...

Berke'nin sakatlığının ciddi olması halinde ise kaleyi Antalya maçının son anlarında oyuna giren ve ilk kez Süper Lig'de forma giyen 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin alacak.

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