Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı tespit: Başka çare yok
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, yeni hocası İsmail Kartal ile ilk maçına çıktı. Antalya'da oynanan karşılaşmada silik bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
EMRE BOL - TAKIM OYUNU
Sanırım ligin en kafası karışık futbolcuları Fenerbahçelilerdir! Bir 3'lü, bir 4'lü, farklı farklı sistemlerle oynamaktan ne yapacağını şaşırmış bir oyuncu grubuna döndüler. Neyseki İsmail Kartal geldi de en azından takım içerisinde bir tane, "ne yapacağını bilen" birisi oldu.
Doğru oyunu oynatmak için sadece zamana ihtiyacı var. Tabii oyuncuların kafa karışıklığını çözmek için de… Dedik ya; farklı oyuncularla, farklı sistemleri oynamak oyuncuların gerçek kalitesini göstermelerine engel oluyor. Sahada her maç yanında başka bir arkadaşını görünce huyuna suyuna bile alışamazsın. Nasıl top ister, nasıl verir, nereye koşar kestiremezsin. "Takım oyunu" diyoruz ya! Her şey takım olabilmek başlıyor aslında…
Fenerbahçe Pereira'lı dönemde hiçbir zaman takım olamadı. Ben İsmail Kartal'ın en iyi tercih olduğunu düşünüyorum. Sarı-lacivertliler onunla birlikte bu sezon şampiyon olamayacak belki. Lakin takım olacağına yürekten inanıyorum.
Antalyaspor maçının ilk yarısında kaleyi bulan tek isabetli şut yok. Bunda 3. bölgede oynayanların inanılmaz ağır oynamasının etkisi var. 11 kişiden sadece 3-4 kişi, "adam gibi" oynadığında bu rezalet istatistikler ortaya çıkıyor! İsmail hocanın sahaya çıkardığı 11 ve oyun düzeni yavaş yavaş olumlu sonuçları getirecek. Elin oğluna verdiğimiz desteğin en azından bir kısmını öz evladımıza verelim. İşin sonunda takımdaki değişimi göreceğimize eminim.