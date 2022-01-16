Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı tespit: Başka çare yok

Doğru oyunu oynatmak için sadece zamana ihtiyacı var. Tabii oyuncuların kafa karışıklığını çözmek için de… Dedik ya; farklı oyuncularla, farklı sistemleri oynamak oyuncuların gerçek kalitesini göstermelerine engel oluyor. Sahada her maç yanında başka bir arkadaşını görünce huyuna suyuna bile alışamazsın. Nasıl top ister, nasıl verir, nereye koşar kestiremezsin. "Takım oyunu" diyoruz ya! Her şey takım olabilmek başlıyor aslında…