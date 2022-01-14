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    • Spor
    • 14.01.2022 18:42
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    • 14.01.2022 19:14
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    Galatasaray'da büyük değişim yok! İşte Domenec Torrent'in ilk 11'i

    Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim'in ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan Domenec Torrent'in kafasındaki ilk 11 netleşti. Domenec Torrent'in ilk 11'de büyük bir değişim yapmayı düşünmediği, işe ufak dokunuşlarla başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Torrent’in 11’i

    Galatasaray yeni hocası Demenec Torrent'in yönetiminde çıkacağı ilk sınav olan Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    İspanyol teknik adamın takımda kısa sürede ilk 11'de büyük bir değişim yapmayı düşünmediği, işe ufak dokunuşlarla başlayacağı öğrenildi.

    TORRENT'İN 6 NUMARASI TAYLAN ANTALYALI
    Alınan bilgilere göre Torrent, 6 numara pozisyona Taylan Antalyalı'yı hazırlıyor.

    Fatih Terim döneminde son zamanlarda formayı Berkan'a kaptıran yıldız futbolcu, Covid-19 testinin negatife dönmesinin ardından idmanlara başladı.

    İspanyol hocanın sağ kanatta ise Emre Kılınç'ı düşündüğü belirtiliyor. Fatih Terim döneminde genellikle sağ kanatta oynayan Olimpiu Morutan ise büyük ihtimalle 8 numara pozisyonunda görev yapacak.

        Cezası biten Marcao ve Kerem ile karantinası biten Van Aanholt da 11'deki yerini alacak. Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'nda olmasından dolayı forvet bölgesinde tek seçenek Halil Dervişoğlu. Savunmanın ortasında ise Nelsson'un yokluğunda Alpaslan'ın şansı yüksek gözüküyor.

        İSMAİL ÇİPE KULÜBEYE
        Torrent'in İsmail Çipe'yi kulübede oturtacağı, kalede Berk veya Jankat'tan birisine şans vereceği belirlendi.

        İŞTE DOMENEC TORRENT'iN HATAYSPOR İLK 11'İ
        Şu ana kadar takımla beraber 3 idmana çıkan İspanyol teknik adamın kafasındaki 11'in şöyle olduğu öğrenildi: Berk (Jankat), Boey, Alparslan, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem, Halil Dervişoğlu.

        Ancak pazar günü oynanacak maç öncesi futbolcuların idman performansına göre bu 11'in değişme ihtimali de bulunuyor.
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