Galatasaray'da büyük değişim yok! İşte Domenec Torrent'in ilk 11'i

İŞTE DOMENEC TORRENT'iN HATAYSPOR İLK 11'İ

Şu ana kadar takımla beraber 3 idmana çıkan İspanyol teknik adamın kafasındaki 11'in şöyle olduğu öğrenildi: Berk (Jankat), Boey, Alparslan, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem, Halil Dervişoğlu.

Ancak pazar günü oynanacak maç öncesi futbolcuların idman performansına göre bu 11'in değişme ihtimali de bulunuyor.