Galatasaray'da büyük değişim yok! İşte Domenec Torrent'in ilk 11'i

Galatasaray yeni hocası Demenec Torrent'in yönetiminde çıkacağı ilk sınav olan Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
İspanyol teknik adamın takımda kısa sürede ilk 11'de büyük bir değişim yapmayı düşünmediği, işe ufak dokunuşlarla başlayacağı öğrenildi.
TORRENT'İN 6 NUMARASI TAYLAN ANTALYALI
Alınan bilgilere göre Torrent, 6 numara pozisyona Taylan Antalyalı'yı hazırlıyor.
Fatih Terim döneminde son zamanlarda formayı Berkan'a kaptıran yıldız futbolcu, Covid-19 testinin negatife dönmesinin ardından idmanlara başladı.
İspanyol hocanın sağ kanatta ise Emre Kılınç'ı düşündüğü belirtiliyor. Fatih Terim döneminde genellikle sağ kanatta oynayan Olimpiu Morutan ise büyük ihtimalle 8 numara pozisyonunda görev yapacak.