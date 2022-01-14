Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Hakem Arda Kardeşler yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Pjanic, Josef, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Gaziantep: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Yusuf, Doğan, Furkan, Merkel, Maxim, Sagal, Muhammet