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    • Spor
    • 14.01.2022 18:52
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    • 14.01.2022 19:04
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    Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Son olarak Çaykur Rizespor ile berabere kalan Kara Kartal, kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçına dair tüm detaylar...

    Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Hakem Arda Kardeşler yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

    Beşiktaş - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ




    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Pjanic, Josef, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Gaziantep: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Yusuf, Doğan, Furkan, Merkel, Maxim, Sagal, Muhammet



        ÖNDER KARAVELİ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
        Koronavirüs test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan Önder Karaveli, Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde yer alacak.

        Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.



        KADRODA KEREM KALAFAT SÜRPRİZİ
        Siyah Beyazlı ekipte Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Kara Kartal'da Alex Teixeira ve Atiba'nın yanı sıra sakatlıkları süren Alex Teixeira, Mert Günok, N'Koudou ve Umut Meraş kadroda yer almadı.



        Teknik direktör Önder Karaveli, "Geri Çağırma" maddesi kullanılan ve Uşakspor'dan Siyah Beyazlı ekibe dönen Kerem Kalafat'ı maç kadrosuna aldı.
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        Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI
        Haberler Spor Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM İZLE
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