Domenec Torrent transfer için kolları sıvadı! Acilen 2 takviye istiyor

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevine hızlı başlayan ve ilk olarak günlük idman sayısını ikiye çıkaran Domenec Torrent, transfer için de kolları sıvadı.
DOMENEC TORRENT ÖZEL RAPOR HAZIRLADI
Bir süredir Galatasaray ile temasta olan ve bu süreçte Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını yakından takip eden İspanyol hocanın, transfer için özel bir rapor hazırladığı öğrenildi. Torrent'in takıma dair incelemeleri neticesinde acil olarak iki mevkiye transfer yapılmasını istediği ifade edildi.
ACİL KALECİ TRANSFERİ
Torrent'in Muslera'nın uzun süreli sakatlığı, İsmail Çipe'nin ise yetersiz görülmesi sebebiyle en hızlı şekilde kaleci transferinin gerçekleşmesini talep ettiği ortaya çıktı. İspanyol hocanın kaleye yapılacak olan transfer için Muslera ile rekabete girebilecek kalitede bir isim istediği ortaya çıktı.
ORTA SAHAYA TAKVİYE
Domenec Torrent'in kaleyle birlikte orta sahaya da acil olarak lider özellikli ve top tekniği yüksek bir oyuncu talep ettiği, bu iki bölgedeki boşluğun en kısa sürede doldurulmasını istediği belirtildi.