Domenec Torrent transfer için kolları sıvadı! Acilen 2 takviye istiyor

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevine hızlı başlayan ve ilk olarak günlük idman sayısını ikiye çıkaran Domenec Torrent, transfer için de kolları sıvadı.

DOMENEC TORRENT ÖZEL RAPOR HAZIRLADI

Bir süredir Galatasaray ile temasta olan ve bu süreçte Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını yakından takip eden İspanyol hocanın, transfer için özel bir rapor hazırladığı öğrenildi. Torrent'in takıma dair incelemeleri neticesinde acil olarak iki mevkiye transfer yapılmasını istediği ifade edildi.