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    • Spor
    • 12.01.2022 21:06
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    • 12.01.2022 21:08
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    Domenec Torrent transfer için kolları sıvadı! Acilen 2 takviye istiyor

    Galatasaray’da Fatih Terim’in yerine göreve gelen Domenec Torrent transfer için kolları sıvadı. Domenec Torrent'in Sarı-Kırmızılı yönetim ile yaptığı görüşmede transfere dair beklentilerini açıkladığı ve iki bölgeye acil bir şekilde takviye yapılmasını istediği öğrenildi. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent transfer için kolları sıvadı!

    Galatasaray'daki teknik direktörlük görevine hızlı başlayan ve ilk olarak günlük idman sayısını ikiye çıkaran Domenec Torrent, transfer için de kolları sıvadı.

    DOMENEC TORRENT ÖZEL RAPOR HAZIRLADI
    Bir süredir Galatasaray ile temasta olan ve bu süreçte Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını yakından takip eden İspanyol hocanın, transfer için özel bir rapor hazırladığı öğrenildi. Torrent'in takıma dair incelemeleri neticesinde acil olarak iki mevkiye transfer yapılmasını istediği ifade edildi.

    ACİL KALECİ TRANSFERİ
    Torrent'in Muslera'nın uzun süreli sakatlığı, İsmail Çipe'nin ise yetersiz görülmesi sebebiyle en hızlı şekilde kaleci transferinin gerçekleşmesini talep ettiği ortaya çıktı. İspanyol hocanın kaleye yapılacak olan transfer için Muslera ile rekabete girebilecek kalitede bir isim istediği ortaya çıktı.

    ORTA SAHAYA TAKVİYE
    Domenec Torrent'in kaleyle birlikte orta sahaya da acil olarak lider özellikli ve top tekniği yüksek bir oyuncu talep ettiği, bu iki bölgedeki boşluğun en kısa sürede doldurulmasını istediği belirtildi.

        İlk olarak kaleye ve orta sahaya takviye yapılmasını talep eden Torrent'in takımla zaman geçirdikten sonra diğer bölgelerle ilgili görüşlerini de yönetime sunması bekleniyor.
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