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    • 13.01.2022 13:06
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    • 13.01.2022 13:22
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    Domenec Torrent'in ekibindeki Marc Gonzalo Martinez Galatasaray'da kriz çıkardı! Beşiktaşlıyım demiş, Fenerbahçe reklamında oynamış

    Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'le anlaşmaya varan Galatasaray'da sular durulmuyor. Terim sonrası Florya'da büyük bir operasyona giden yönetim sarı-kırmızılı ekipte tercümanlık yapan Mert Çetin de dahil eski dönemden kalan çalışanları işten çıkarmıştı. Torrent'in ekibine katılan ve tercümanlığını üstlenecek olan Marc Gonzalo Martinez'in geçmiş yıllarda yaptıkları kriz çıkardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent’in ekibindeki isim kriz çıkardı

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibinde yer alan Marc Gonzalo Martinez kısa sürede kriz çıkardı. 2019 yılında Kasımpaşa'nın teknik kadrosunda bulunan ve Torrent'in tercümanlığını üstlenecek olan Martinez'in geçmiş yıllarda yaptıkları olay oldu.



    Martinez 2019 yılında Galatasaray'ın eski futbolcularından Marcelo Carrusca'nın formasıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp altına, "Çok yetenekli bir futbolcuydu ama malum takım ona şans vermedi" yorumunu yapmış.

    Martinez ayrıca 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-PSG maçında Fransız ekibinin formasıyla deplasman tribününde maç izlemiş.



        İspanyol hocanın Fenerbahçe Kart reklamında oynadığı da ortaya çıktı. Martinez'in reklam filminde Sarı-Lacivertli formayı giydiği belirlendi. Amatör olarak oyunculuk yapan Martinez'in Arka Sokaklar ve Akasya Durağı isimli dizilerde de minik roller aldığı ortaya çıktı.



        Galatasaraylı taraftarlar tüm bu nedenlerden dolayı Marc Gonzalo Martinez'e sosyal medya üzerinden tepki göstermeye başladı. Martinez'in, Fatih Terim'le beraber yolların ayrıldığı Mert Çetin'in görevini de üstleneceği öğrenildi.

        Marc Gonzalo Martinez'in ayrıca Mehmet Ali Erbil'in bir programına konuk olarak Beşiktaşlı olduğunu söylediği ortaya çıktı.
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