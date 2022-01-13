Domenec Torrent'in ekibindeki Marc Gonzalo Martinez Galatasaray'da kriz çıkardı! Beşiktaşlıyım demiş, Fenerbahçe reklamında oynamış

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibinde yer alan Marc Gonzalo Martinez kısa sürede kriz çıkardı. 2019 yılında Kasımpaşa'nın teknik kadrosunda bulunan ve Torrent'in tercümanlığını üstlenecek olan Martinez'in geçmiş yıllarda yaptıkları olay oldu.