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    • Spor
    • 14.01.2022 16:55
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    • 14.01.2022 16:55
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    Trabzonspor duyurdu! Abdulkadir Parmak Kayserispor'a kiralandı

    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a bedelsiz olarak kiralandığını duyurdu. Andrea Bertolacci ve Deniz Türüç ile anlaşma sağlayan Kayseri temsilcisi, son olarak Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'ı da kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu!

    Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a bedelsiz olarak kiralandığını duyurdu.

    Trabzonspor'un altyapısında da forma terleten Abdülkadir Parmak, sosyal medya hesabından, Karadeniz ekibine veda etmişti. Parmak, ayrılık kararını Abdullah Avcı ile aldığını belirtti.

    Tecrübeli oyuncunun yayınladığı mesajda, "Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.
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