Terim gitti, Gedson gelmiyor!

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının şokunu henüz atlatamayan Galatasaraylı taraftarlara dün bir kötü haber daha geldi... Benfica'nın Gedson Fernandes'i Sarı-Kırmızılı takıma vermekten vazgeçtiği iddia ediliyor. Bu flaş iddianın sahibi, Portekiz'in en saygın yayın organlarından biri olan Record gazetesi...

ANLAŞMA İPTAL Mİ OLDU?

Haberde, Benfica'nın kısa süre önce Gedson'un transferi için Galatasaray'la el sıkıştığı ancak Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından anlaşmanın iptal edildiği belirtildi. Terim'e yakınlığı ile bilinen Benfica Başkanı Rui Costa'nın, genç yıldızı gelişim göstermesi için tecrübeli teknik adamın yanına göndermek istediği ancak yaşanan son gelişmelerin ardından bu düşüncenin rafa kalktığı ifade edildi.

GEDSON DA GELMEK İSTEMİYOR

Ayrıca Gedson Fernandes'in de artık Galatasaray'a gitme konusunda çok istekli olmadığı belirtildi. Record'a göre Gedson'u devre arasında kiralama konusunda kesin karar veren Benfica şimdi yeni bir takım arayışına başladı. Çok büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen performansıyla hayal kırıklığı yaratan 23 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki futboluyla herkesin alkışını toplamıştı.