Özel Haber I Terim ‘Gönderin’ demişti şimdi gözde olabilir





Takımın diğer 6 numaraları Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı daha çok enerjileri ile ön plana çıkarken, Assunçao'nun Portekiz'de oynarken en çok dikkat çeken özelliği geriden oyun kurmadaki başarısı olmuştu.



Fatin Terim'in sadece 2 lig maçında oynattığı genç yıldız yüksek top tekniğine karşın fiziki açıdan çok yetersiz oluşuyla büyük eleştiri almıştı. Assunçao 17 Ekim'deki Konyaspor maçından bu yana forma giyemiyor.



Ancak büyük bir ekonomik kriz yaşayan Galatasaray eğer 6 numara bölgesine takviye yapamazsa Gustavo Assunçao'nun Torrent'le beraber takımın değişilmez isimlerinden biri olabileceği konuşuluyor.