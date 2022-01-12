Özel Haber I Terim ‘Gönderin’ demişti şimdi gözde olabilir

Tecrübeli hocanın yönetime verdiği raporda Brezilyalı yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiği biliniyordu. Ancak Domenec Torrent'in gelişiyle beraber Brezilyalı yıldızın kaderi değişebilir.
Bunun nedeni ise İspanyol hocanın taktik anlaşıyında oyun kurucu bir 6 numaranın büyük bir öneminin olması. Pep Guardiola'nın 10 yıl yardımcılığını yapan Torrent tıpkı dünyaca ünlü hoca gibi oyunu geriden pas yaparak kurmayı tercih ediyor.
59 yaşındaki hoca bu nedenle takımlarında mutlaka pasör bir 6 numara istiyor. Şu an Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki oyuncular arasında bu özellikte tek isim Gustavo Assunçao.