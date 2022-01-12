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    • Spor
    • 12.01.2022 11:54
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    • 12.01.2022 11:54
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    Galatasaray’da Fatih Terim’in gidip Domenec Torrent’in gelmesi transfer planmasını da büyük oranda değiştirecek. Terim’in sezon başında çok isteyerek transfer ettiği ancak neredeyse hiç oynatmadığı Gustavo Assunçao ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak büyük bir ekonomik kriz yaşayan Galatasaray eğer 6 numara bölgesine takviye yapamazsa Gustavo Assunçao’nun Torrent’le beraber takımın değişilmez isimlerinden biri olabileceği konuşuluyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Terim ‘Gönderin’ demişti şimdi gözde olabilir

    Tecrübeli hocanın yönetime verdiği raporda Brezilyalı yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiği biliniyordu. Ancak Domenec Torrent'in gelişiyle beraber Brezilyalı yıldızın kaderi değişebilir.



    Bunun nedeni ise İspanyol hocanın taktik anlaşıyında oyun kurucu bir 6 numaranın büyük bir öneminin olması. Pep Guardiola'nın 10 yıl yardımcılığını yapan Torrent tıpkı dünyaca ünlü hoca gibi oyunu geriden pas yaparak kurmayı tercih ediyor.



    59 yaşındaki hoca bu nedenle takımlarında mutlaka pasör bir 6 numara istiyor. Şu an Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki oyuncular arasında bu özellikte tek isim Gustavo Assunçao.



        Takımın diğer 6 numaraları Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı daha çok enerjileri ile ön plana çıkarken, Assunçao'nun Portekiz'de oynarken en çok dikkat çeken özelliği geriden oyun kurmadaki başarısı olmuştu.

        Fatin Terim'in sadece 2 lig maçında oynattığı genç yıldız yüksek top tekniğine karşın fiziki açıdan çok yetersiz oluşuyla büyük eleştiri almıştı. Assunçao 17 Ekim'deki Konyaspor maçından bu yana forma giyemiyor.

        Ancak büyük bir ekonomik kriz yaşayan Galatasaray eğer 6 numara bölgesine takviye yapamazsa Gustavo Assunçao'nun Torrent'le beraber takımın değişilmez isimlerinden biri olabileceği konuşuluyor.
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