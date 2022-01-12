Fenerbahçeli Mesut Özil, Xavi ve Iniesta ile aynı listede! Tarihin en iyi 5 isminden biri olarak gösterdiler





Mesut'un Real Madrid'de forma giydiği dönemde Ronaldo, Di Maria ve Higuain gibi isimlere de futbolu ile katkı sunduğu ayrıca Real Madrid'de sadece 3 sezon forma giymesine rağmen İspanyol kulübünde tüm zamanların en fazla asist yapan 9. İsmi olduğu ifade edildi.



