Fenerbahçeli Mesut Özil, Xavi ve Iniesta ile aynı listede! Tarihin en iyi 5 isminden biri olarak gösterdiler

Fenerbahçeli Mesut Özil'e büyük onur… İngiliz spor sitesi sportskeeda.com'da yer alan analiz haberde futbol tarihinin en iyi 5 pasör futbolcusu belirlendi.
Fenerbahçe forması giyen Mesut da birbirinden önemli yıldızların bulunduğu listede listede kendisine 5. Sırada yer edinmeyi başardı.
XAVI, INIESTA, RIQUELME VE FABREGAS...
Barcelona'nın efsanelerinden Xavi Hernandez listenin ilk sırasında bulunurken, ikinci sırada ise Barça'nın bir başka unutulmaz ismi Andres Iniesta yer aldı.
Listenin üçüncü sırasında ise Arjantinli Roman Riquelme'yer verildi. Dördüncü sıra ise Cesc Fabregas'ın oldu.
Haberde Mesut Özil'in tüm zamanların en yaratıcı, en benzersiz futbolcularından biri olduğu, takım arkadaşlarına sahada çok önemli avantajlar sağladığı belirtildi.