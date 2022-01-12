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    • Spor
    • 13.01.2022 00:03
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    • 13.01.2022 00:19
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    Fenerbahçeli Mesut Özil, Xavi ve Iniesta ile aynı listede! Tarihin en iyi 5 isminden biri olarak gösterdiler

    İngiliz spor sitesi sportskeeda.com, futbol tarihinin en iyi 5 pasörünü belirledi. Listede Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de kendine yer edinmeyi bildi. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL HABER - Tarihin en iyi 5 isminden biri

    Fenerbahçeli Mesut Özil'e büyük onur… İngiliz spor sitesi sportskeeda.com'da yer alan analiz haberde futbol tarihinin en iyi 5 pasör futbolcusu belirlendi.



    Fenerbahçe forması giyen Mesut da birbirinden önemli yıldızların bulunduğu listede listede kendisine 5. Sırada yer edinmeyi başardı.

    XAVI, INIESTA, RIQUELME VE FABREGAS...
    Barcelona'nın efsanelerinden Xavi Hernandez listenin ilk sırasında bulunurken, ikinci sırada ise Barça'nın bir başka unutulmaz ismi Andres Iniesta yer aldı.

    Listenin üçüncü sırasında ise Arjantinli Roman Riquelme'yer verildi. Dördüncü sıra ise Cesc Fabregas'ın oldu.



    Haberde Mesut Özil'in tüm zamanların en yaratıcı, en benzersiz futbolcularından biri olduğu, takım arkadaşlarına sahada çok önemli avantajlar sağladığı belirtildi.



        Mesut'un Arsenal ve Real Madrid'de olağanüstü bir performans sergilediği ve 2011-2014 arasında 80 asist yaptığı aktarıldı.



        Mesut'un Real Madrid'de forma giydiği dönemde Ronaldo, Di Maria ve Higuain gibi isimlere de futbolu ile katkı sunduğu ayrıca Real Madrid'de sadece 3 sezon forma giymesine rağmen İspanyol kulübünde tüm zamanların en fazla asist yapan 9. İsmi olduğu ifade edildi.
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