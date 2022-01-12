Hakan Çalhanoğlu ilk kupasını aldı! Inter, Juventus'u uzatmalarda yıktı

İtalya Süper Kupası Inter'in oldu.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TAKIMI KUPAYI ALDI
Inter ile Juventis'in karşı karşıya geldiği mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçilirken, uzatmalar sonucunda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter Süper Kupa'nın sahibi oldu.
INTERE GALİBİYETİ GETİREN GOLLER
Inter'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ve 120'de Alexis Sanchez kaydetti.
Juventus'un golü ise 25'te Weston McKennie'den geldi.
ÇALHANOĞLU İLK 120 DAKİKA SAHADA KALDI
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Juventus'a karşı 120 dakikada sahada kaldı.