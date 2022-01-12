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    • Spor
    • 13.01.2022 01:45
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    • 13.01.2022 01:50
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    Hakan Çalhanoğlu ilk kupasını aldı! Inter, Juventus'u uzatmalarda yıktı

    Son dakika haberleri... Mill futbolcu Hakan Çalhanoğlu İtalya'daki ilk kupasını aldı. İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçilirken, uzatmalar sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

    Hakan Çalhanoğlu ilk kupasını aldı!

    İtalya Süper Kupası Inter'in oldu.

    HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TAKIMI KUPAYI ALDI
    Inter ile Juventis'in karşı karşıya geldiği mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçilirken, uzatmalar sonucunda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter Süper Kupa'nın sahibi oldu.

    INTERE GALİBİYETİ GETİREN GOLLER
    Inter'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ve 120'de Alexis Sanchez kaydetti.

    Juventus'un golü ise 25'te Weston McKennie'den geldi.

    ÇALHANOĞLU İLK 120 DAKİKA SAHADA KALDI
    Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Juventus'a karşı 120 dakikada sahada kaldı.

        Uzatmalar sonrasında Inter rakibine 2-1 üstünlük sağladı ve kupayı müzesine götürdü.

        Bu galibiyetle birlikte milli oyuncumuz İtalya'daki ilk kupasını havaya kaldırdı.
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