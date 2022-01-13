Galatasaray’ın yeni hocası işbaşı yaptı! İlk idmanda radikal kararlar aldı

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sonrası göreve getirilen Domenec Torrent dün Florya'da işbaşı yaptı. Sarı- Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas ile görüşen İspanyol teknik adam sonrasında ilk çalışmasına katıldı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk idmanda disiplinden taviz vermediği gözlendi.

KALEDE SÜRPRİZ!

Oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştiren Torrent, çift kale maçta son günlerin eleştirilen isimlerinden kaleci İsmail Çipe'yi kadroya almadı. Antrenman maçında kalede Jankat ve Berk oynadı. Tecrübeli çalıştırıcının, Fatih Terim'in forma vermediği Assunçao'ya şans vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu arada Galatasaray'da normalde sabah ve akşam saatleri arasındaki zamanlarda oyuncular Florya dışına çıkabiliyordu.

ÇIKIŞA İZİN YOK!

Torrent ilk çalışmasında buna izin vermedi. Sarı-Kırmızılı futbolcular mecburen günü Florya'da tamamladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, ilk gününde disiplini elden bırakmayan ve radikal kararlar alan Torrent ile ilgili olarak, "İlk günden mesajını verdi. Galatasaray'daki geleceğini kimse bilemez ama radikal işlere imza atacağı kesin" yorumlarında bulundular.