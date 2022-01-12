Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.01.2022 18:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 19:14
    ABONE OL

    Çift idman kararı almıştı! Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'ten takıma ilk teşhis

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent takıma ilişkin ilk teşhisini yaptı. İstanbul’a gelir gelmez Sarı-Kırmızılı takımın başında ilk idmanına çıkan Domenec Torrent ilk icraat olarak takımın günde çift antrenman yapmasını kararlaştırmıştı. İspanyol hocanın bu kararı almasının sebebi ise ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Torrent’ten takıma ilk teşhis

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı kulüpteki macerasına hızlı başladı.

    DOMENEC TORRENT'TEN ÇİFT İDMAN KARARI
    Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve bu sabah Sarı-Kırmızılı takımın başında ilk idmanına çıkan İspanyol teknik adam, bundan sonra günde çift idman yapılmasına karar vermişti.

    Torrent'in idman sayısını günde ikiye çıkarmasının arkasındaki sebep de çok geçmeden ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas'ın bir süredir temasta olduğu Torrent'in Sarı-Kırmızılı takımı bu süre içerisinde ekibiyle birlikte mercek altına aldığı öğrenildi.

    TAKIM HEM TAKTİK HEM KONDİSYON OLARAK İYİ DURUMDA DEĞİL
    Torrent'in yapılan incelemeler neticesinde takımın hem taktik olarak hem de kondisyon olarak iyi durumda olmadığını düşündüğü ve günde çift idman yaparak kısa süre içinde futbolcuların daha iyi duruma gelmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

        İspanyol teknik adamın hem takımın fizik gücünü hem de taktik kapasitesini aynı anda artırmaya çalışacağı ve bunun için de futbolculara özel bir program uygulanması bekleniyor.

        Domenec Torrent bir an önce takıma önemli dokunuşlar yapmayı hedefliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HÜRJET için seri üretim kararı
        Haberler Spor Çift idman kararı almıştı! Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'ten takıma ilk teşhis
            SON DAKİKA