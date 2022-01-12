Çift idman kararı almıştı! Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'ten takıma ilk teşhis

TAKIM HEM TAKTİK HEM KONDİSYON OLARAK İYİ DURUMDA DEĞİL

Torrent'in yapılan incelemeler neticesinde takımın hem taktik olarak hem de kondisyon olarak iyi durumda olmadığını düşündüğü ve günde çift idman yaparak kısa süre içinde futbolcuların daha iyi duruma gelmesinin hedeflendiği belirtiliyor.