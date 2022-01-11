Galatasaray'ın yeni hocası Torrent hakkında bilinmeyenleri takvim.com.tr yazdı! Pep giderken ona ne dedi?





İspanyol hoca, Brezilya yemeklerini çok seviyor. Ayrıca balık ve patates kızartması da onun favori yemekleri arasında. Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor.

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