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    • Spor
    • 11.01.2022 12:17
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    • 11.01.2022 12:30
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    Galatasaray'ın yeni hocası Torrent hakkında bilinmeyenleri takvim.com.tr yazdı! Pep giderken ona ne dedi?

    Galatasaray'da Fatih Terim sonrası yeni dönem İspanyol teknik adam Domenec Torrent'le başlıyor. Her konuda anlaşma sağlanan Torrent bu gece saatlerinde İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızılı ekibin başında Hatayspor maçına hoca olarak çıkacak Torrent hakkında bilinmeyenleri A'dan Z'ye takvim.com.tr sizler için araştırdı. İşte o detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | İşte Torrent hakkında bilinmeyenler

    Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından bugün yeni bir dönem başlıyor... Her konuda anlaşma sağlanan Domenec Torrent bu gece 23.55'te İstanbul'a gelecek. İspanyol hoca yarın yapılacak imza töreninin ardırdan Florya'da takımın başına geçecek.



    Ancak Torrent, Türk futbolseverlere çok tanıdık olmayan bir isim. İspanyol teknik adamı A'dan Z'ye araştıran takvim.com.tr saha içinden, saha dışına kadar her konuda çok önemli bilgiler elde etti. İşte Cimbom'un yeni hocası Domenec Torrent'in bilinmeyen yönleri...



    10 yıl boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında 2. adam olan Torrent, İspanyol teknik adamı, "O benim için arkadaştan öte. Bir erkek kardeş" olarak tanımlıyor.



        İngiliz basınına göre Torrent, Manchester City'de çok kilit bir rol üstleniyordu. City, Guardiola'nın ilk sezonu olan 2016-17'de Chelsea'nin 15 puan gerisinde 3. olduktan sonra Torrent'in özellikle savunma konusunda Guardiola'ya büyük yardımı olduğu belirtiliyor. İngiliz basını, 1 sezon sonra 100 puanla gelen şampiyonlukta Torrent'in önemli bir payı olduğunu ifade ediyor.



        2018 yılında artık kariyerine 1. adam olarak devam etmek isteyen İspanyol hoca, bu konuyu Guardiola'ya danışıyor. Ve ünlü teknik adamdan, "Yapabilirsin, sana güveniyorum" yanıtını alınca New York City'nin başına geçiyor.



        59 yaşındaki Torrent indie ve blues dinlemeyi çok seviyor. Ancak, İngilizler onu tam anlamıyla bir jazz sevdalısı olarak nitelendiriyor. İspanyol hocanın, Guardiola ile birlikte soyunma odası veya çalışma ofisinde sürekli ünlü İngiliz grubu Sade'i dinlediği belirtiliyor.



            İspanyol hoca, Brezilya yemeklerini çok seviyor. Ayrıca balık ve patates kızartması da onun favori yemekleri arasında. Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor.

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            Haberler Spor Galatasaray'ın yeni hocası Torrent hakkında bilinmeyenleri takvim.com.tr yazdı! Pep giderken ona ne dedi?
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