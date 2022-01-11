Galatasaray'ın yeni hocası Torrent hakkında bilinmeyenleri takvim.com.tr yazdı! Pep giderken ona ne dedi?

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından bugün yeni bir dönem başlıyor... Her konuda anlaşma sağlanan Domenec Torrent bu gece 23.55'te İstanbul'a gelecek. İspanyol hoca yarın yapılacak imza töreninin ardırdan Florya'da takımın başına geçecek.
Ancak Torrent, Türk futbolseverlere çok tanıdık olmayan bir isim. İspanyol teknik adamı A'dan Z'ye araştıran takvim.com.tr saha içinden, saha dışına kadar her konuda çok önemli bilgiler elde etti. İşte Cimbom'un yeni hocası Domenec Torrent'in bilinmeyen yönleri...
10 yıl boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında 2. adam olan Torrent, İspanyol teknik adamı, "O benim için arkadaştan öte. Bir erkek kardeş" olarak tanımlıyor.