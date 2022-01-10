Galatasaray ile Fatih Terim'in yolları ayrıldı gözler Domenec Torrent'e çevrildi! Son macerası olumsuz

Teknik direktör olarak kariyerinin başında İspanya'da alt liglerde Palamos ve Girona'da çalışan daha sonra ise ünlü İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın ekibine katılan Torrent, Guardiola ile 2008 ve 2018 yılları arasında Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.