Galatasaray ile Fatih Terim'in yolları ayrıldı gözler Domenec Torrent'e çevrildi! Son macerası olumsuz

Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlandığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in kariyeri, Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük çoğunluğunda soru işareti oluşturuyor.
Galatasaray yönetiminin, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya hazırlandığı Domenec Torrent'in kariyerinin çok önemli bir kısmını yardımcı antrenörlük yaparak geçirmesi sebebiyle yeterlilik konusunda ciddi bir şekilde tartışılıyor.
Teknik direktör olarak kariyerinin başında İspanya'da alt liglerde Palamos ve Girona'da çalışan daha sonra ise ünlü İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın ekibine katılan Torrent, Guardiola ile 2008 ve 2018 yılları arasında Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.