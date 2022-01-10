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    • Spor
    • 10.01.2022 18:41
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    • 10.01.2022 18:41
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    Galatasaray ile Fatih Terim'in yolları ayrıldı gözler Domenec Torrent'e çevrildi! Son macerası olumsuz

    Galatasaray ile Fatih Terim'in yollarının ayrılmasının ardından tüm gözler takımla anlaşması beklenen Domenec Torrent'e çevrildi. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in kariyeri, Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük çoğunluğunda soru işareti oluşturuyor. Domenec Torrent kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    Takvim özel | Domenec Torrent’te büyük endişe!

    Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlandığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in kariyeri, Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük çoğunluğunda soru işareti oluşturuyor.

    Galatasaray yönetiminin, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya hazırlandığı Domenec Torrent'in kariyerinin çok önemli bir kısmını yardımcı antrenörlük yaparak geçirmesi sebebiyle yeterlilik konusunda ciddi bir şekilde tartışılıyor.

    Teknik direktör olarak kariyerinin başında İspanya'da alt liglerde Palamos ve Girona'da çalışan daha sonra ise ünlü İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın ekibine katılan Torrent, Guardiola ile 2008 ve 2018 yılları arasında Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

        2018'de ise teknik adamlık macerasına başlayan Torrent, ilk olarak New York City'de görev yaptı ve ABD ekibindeki 515 günlük görev süresi içinde 1,68'lik puan ortalaması elde etti.

        Torrent'in kariyerindeki en ciddi deneyim ise Temmuz 2020'de teknik adamlık koltuğuna oturduğu Brezilya ekibi Flamengo oldu.

        Brezilya Ligi'nin en kuvvetli takımlarından olan Flamengo'da görev süresi içinde 15 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alarak 1,92 puan ortalaması elde eden Torrent, beklentilerin altında kalınca işine 101 gün sonra son verilmişti.

            Flamengo'da Sao Paulo'ya 4-1, Atletico Minero'ya karşı ise 4-0'la alınan şok yenilgiler sonrası kovulan ve Brezilya'daki görev süresi boyunca çok sert eleştirilere maruz kalan Torrent'in Galatasaray'da ortaya koyabileceği performans da İspanyol hocanın kariyeri sebebiyle tartışma yaratıyor.

            Torrent'in birinci teknik adam olarak New York City ve Flamengo'nun dışında bir kulüpte görev almamasına ek olarak 59 yaşındaki hocanın, yaklaşık 1.5 yıldır bir takımda çalışmaması da hakkındaki endişeleri artırıyor.
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            Haberler Spor Galatasaray ile Fatih Terim'in yolları ayrıldı gözler Domenec Torrent'e çevrildi! Son macerası olumsuz
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