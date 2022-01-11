Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.01.2022 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2022 15:09
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Fatih Terim Florya'ya veda etti! Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu

    Son dakika haberi... Galatasaraylı yüzlerce taraftar Fatih Terim ayrılığının ardından Florya'ya akın etti. Galatasaray tesislerinde tecrübeli teknik adamı beklemeye başlayan taraftarlar, Burak Elmas ve yönetimini ise istifaya davet etti. Öte yandan Terim, futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

    Fatih Terim Florya’ya veda etti

    Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

    Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

    Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.

    Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.

    TERİM DÖNEMİ DÜN SONA ERDİ
    Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi dün resmen sona erdi. Sarı Kırmızılıların başındaki 4. döneminde 2 Lig şampiyonluğu 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan başarılı teknik adam bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup grup lideri olan Galatasaray'ın başında unutulmaz bir başarıya daha imza atmıştı.

    Sarı Kırmızılı kulüpten Burak Elmas imzalı yapılan açıklamada "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir. Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz." denildi ve Terim'le yollar resmen ayrılmış oldu.

        TARAFTARLAR FLORYA'YA AKIN ETTİ
        Galatasaraylı taraftarlar da Terim'in vedası öncesi Florya'ya akın etti. Taraftarlar Fatih Terim lehinde tezahüratlarda bulundu.

        Galatasaraylı taraftarlar "Bir günde kral olmadık bir günde tahttan inmeyiz imparator Fatih Terim ölene kadar seninleyiz." şeklnide tezahüratlarda bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ’nün gözde ismi Tezel’e hapis cezası
        Haberler Spor SON DAKİKA! Fatih Terim Florya'ya veda etti! Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu
            SON DAKİKA