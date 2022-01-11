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    • Spor
    • 11.01.2022 10:27
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    • 11.01.2022 10:27
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    Galatasaray'da teknik direktör adayı Domenec Torrent'e şok tepki: Seni istemiyoruz!

    Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da teknik direktör koltuğuna oturması beklenen İspanyol Domenec Torrent, sosyal medyada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Taraftarlar, İspanyol hocanın Instagram hesabındaki son gönderisine "Seni istemiyoruz" şeklinde binlerce yorum yaptı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent’e şok tepki: Seni istemiyoruz!

    Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Domenec Torrent, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

    SENİ İSTEMİYORUZ
    Ancak Torrent Sarı-Kırmızılı taraftarların şok tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlar, İspanyol hocanın Instagram hesabındaki son gönderisine "Seni istemiyoruz" şeklinde binlerce yorum yaptı.


    Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevi için anlaştığı Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı takıma imza atmadan taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

        Bugün İstanbul'da olması beklenen Torrent'i takımın başında görmek istemeyen bazı Galatasaraylı taraftarlar, İspanyol teknik adamın Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu. Torrent'in son gönderilerinin altına "Seni istemiyoruz" şeklinde binlerce yorum yapan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 59 yaşındaki teknik adama karşı resmi imzayı atmadan tavrını ortaya koymuş oldu.

        Domenec Torrent ise Galatasaray taraftarının negatif yorumlarına rağmen Instagram hesabını yorumlara kapatmadı. Bazı taraftarlar da İspanyol teknik adama, tepkinin aksine olumlu mesajlar attı.

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