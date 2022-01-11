Galatasaray'da teknik direktör adayı Domenec Torrent'e şok tepki: Seni istemiyoruz!

Bugün İstanbul'da olması beklenen Torrent'i takımın başında görmek istemeyen bazı Galatasaraylı taraftarlar, İspanyol teknik adamın Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu. Torrent'in son gönderilerinin altına "Seni istemiyoruz" şeklinde binlerce yorum yapan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 59 yaşındaki teknik adama karşı resmi imzayı atmadan tavrını ortaya koymuş oldu.