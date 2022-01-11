Galatasaray'da teknik direktör adayı Domenec Torrent'e şok tepki: Seni istemiyoruz!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Domenec Torrent, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.
SENİ İSTEMİYORUZ
Ancak Torrent Sarı-Kırmızılı taraftarların şok tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlar, İspanyol hocanın Instagram hesabındaki son gönderisine "Seni istemiyoruz" şeklinde binlerce yorum yaptı.
Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevi için anlaştığı Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı takıma imza atmadan taraftarların tepkisiyle karşılaştı.