Fenerbahçe'de şoke eden iddia: Kim Min Jae ayrılık hazırlığına başladı

Sahasında Adana Demirspor'a yenilen Fenerbahçe'de tam bir kaos havası hakim. Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan ve çok büyük bir teknik direktör krizi yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Kim Min Jae ile ilgili iddialar da şok etkisi yarattı.
Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, Twitter'dan attığı mesajla Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Lee, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min Jae endişeli.
Kariyerinde bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir antrenör dahi yok. Fenerbahçe kısa sürede iç sorunlarını çözmezse teklif gelir gelmez Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılacak" ifadesini kullandı.