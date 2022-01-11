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    • Spor
    • 11.01.2022 12:22
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    • 11.01.2022 12:22
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    Fenerbahçe'de şoke eden iddia: Kim Min Jae ayrılık hazırlığına başladı

    Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor'a evind 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Kim Min Jae ile ilgili iddialar şok etkisi yarattı. Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, Jae'nin kulüpte yaşanan kaostan rahatsız olduğu ve Kanarya kısa sürede iç sorunlarını çözmezse teklif gelir gelmez ayrılık kararı verebileceğini belirtti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kanarya’da şok! Hazırlığa başladı

    Sahasında Adana Demirspor'a yenilen Fenerbahçe'de tam bir kaos havası hakim. Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan ve çok büyük bir teknik direktör krizi yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Kim Min Jae ile ilgili iddialar da şok etkisi yarattı.


    Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, Twitter'dan attığı mesajla Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Lee, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min Jae endişeli.



    Kariyerinde bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir antrenör dahi yok. Fenerbahçe kısa sürede iç sorunlarını çözmezse teklif gelir gelmez Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılacak"     ifadesini kullandı.


        Kısa sürede gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın çok sayıda önemli kulübünü transfer listesine giren Koreli stoperin sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu biliniyor. Ancak bu rakamın ne kadar olduğu belirsizliğini koruyor.


        Fenerbahçeli taraftarlar, yaşanan kaosun bir an önce bitmesini ve Kim Min Jae'nin takımda kalmasını istiyor.

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