Fenerbahçe'de şoke eden iddia: Kim Min Jae ayrılık hazırlığına başladı

Sahasında Adana Demirspor'a yenilen Fenerbahçe'de tam bir kaos havası hakim. Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan ve çok büyük bir teknik direktör krizi yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Kim Min Jae ile ilgili iddialar da şok etkisi yarattı.