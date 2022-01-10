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    • 10.01.2022 16:28
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    • 10.01.2022 16:36
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    Özel Haber I Rakamlar ayrılığın habercisiymiş! Galatasaray'da en kötü 2. Fatih Terim dönemi

    Galatasaray'daki 4. teknik adamlık dönemi resmen sona eren Fatih Terim, 4 yılı aşan bu süre içerisinde Sarı-Kırmızılı kulüpteki kariyerinde en düşük ikinci puan ortalamasını elde etti.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Rakamlar ayrılığın habercisiymiş!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken deneyimli hoca Sarı-Kırmızılı kulüpte teknik adam olarak en başarısız olduğu dönemlerinden birini geride bırakmış oldu.

    22 Aralık 2017'de 4. kez Galatasaray'da teknik adamlık görevine getirilen ve bugün itibarıyla Sarı-Kırmızılı kulüple yolları ayrılan Terim, 1480 günlük çalışma süresi boyunca 176 maçta 97 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyetle toplamda 1,85'lik puan ortalaması elde etti 1,85'lik puan ortalaması Fatih Terim'in Galatasaray'daki teknik direktörlük macerasındaki en kötü ikinci derecesi olarak kayıtlara geçti.

    Terim, Sarı-Kırmızılılar'daki en kötü performansına ise 2002-2004 yılları arasında 81 maçta elde ettiği 1,79'luk puan ortalaması ile imza atmıştı.
        KAD-SİS
        Haberler Spor Özel Haber I Rakamlar ayrılığın habercisiymiş! Galatasaray'da en kötü 2. Fatih Terim dönemi
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