Özel Haber I Rakamlar ayrılığın habercisiymiş! Galatasaray'da en kötü 2. Fatih Terim dönemi

22 Aralık 2017'de 4. kez Galatasaray'da teknik adamlık görevine getirilen ve bugün itibarıyla Sarı-Kırmızılı kulüple yolları ayrılan Terim, 1480 günlük çalışma süresi boyunca 176 maçta 97 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyetle toplamda 1,85'lik puan ortalaması elde etti 1,85'lik puan ortalaması Fatih Terim'in Galatasaray'daki teknik direktörlük macerasındaki en kötü ikinci derecesi olarak kayıtlara geçti.