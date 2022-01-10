Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Maçın 11'leri belli oldu! FB - ADS maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile devam ediyor. Haftanın kapanış maçında karşılaşacak Fenerbahçe ile Adana Demirspor bu akşamki maçta tüm gücüyle mücadele edecek. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak maçı canlı izlemek isteyenler için CANLI YAYIN linki haberimizde...
MAÇIN 11'LERİ ŞÖYLE
Fenerbahçe: Berke, Osayi, Szalai, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Pelkas, Valencia.
Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Gökhan, Yunus, Vargas, Assombalonga
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Halil Umut Meler hakemlik görevini yürütecek. 20.00'de başlayacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
TEK EKSİK ALTAY
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Mergim Berisha'nın durumuna ise teknik heyet karar verecek.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.
İKİ TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.