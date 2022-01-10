Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Maçın 11'leri belli oldu! FB - ADS maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile devam ediyor. Haftanın kapanış maçında karşılaşacak Fenerbahçe ile Adana Demirspor bu akşamki maçta tüm gücüyle mücadele edecek. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak maçı canlı izlemek isteyenler için CANLI YAYIN linki haberimizde...