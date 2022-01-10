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    • Spor
    • 10.01.2022 18:23
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    • 10.01.2022 18:29
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    Fenerbahçe - Adana Demirspor | CANLI SKOR İZLE

    Son dakika spor haberleri... Henüz Teknik Direkötrünü bulamayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Adana Demirspor | CANLI

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR | CANLI
    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Samuel, Mesut, Pelkas, Valencia

    Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Sanuç, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Castro, Yunus, Vargas, Assombalonga

    Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor.

    FENERBAHÇE'DE ZEKİ MURAT GÖLGE GÖREV YAPACAK
    Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.

    TEK EKSİK ALTAY
    Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

        Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Mergim Berisha'nın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

        5 İSİM CEZA SINIRINDA
        Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.

        36. RANDEVU
        Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

        Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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