Fenerbahçe - Adana Demirspor | CANLI SKOR İZLE

FENERBAHÇE'DE ZEKİ MURAT GÖLGE GÖREV YAPACAK

Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.

TEK EKSİK ALTAY

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.