Fenerbahçe - Adana Demirspor | CANLI SKOR İZLE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR | CANLI
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İLK 11'LER Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Samuel, Mesut, Pelkas, Valencia
Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Sanuç, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Castro, Yunus, Vargas, Assombalonga
Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE ZEKİ MURAT GÖLGE GÖREV YAPACAK
Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.
TEK EKSİK ALTAY
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.