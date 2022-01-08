Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta mı olacak?

HALİM OKTA MI YÖNETECEK?

Siyah-Beyazlılar'da Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta olması bekleniyor. Beşiktaş altyapı hocalarından olan Okta daha önce profesyonel liglerde Bayrampaşa ve Karşıyaka takımlarını çalıştırdı.