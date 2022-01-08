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    • Spor
    • 08.01.2022 13:33
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    • 08.01.2022 14:12
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    Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta mı olacak?

    Üst üste pozitif çıkan koronavirüs testleri sonrasında Siyah-Beyazlılar’da Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta olması bekleniyor. Beşiktaş altyapı hocalarından olan Okta daha önce profesyonel liglerde Bayrampaşa ve Karşıyaka takımlarını çalıştırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Teknik direktör koltuğunda kim oturacak?

    Beşiktaş, yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Teknik kadro ve futbolcuların testleri pozitif çıktı.

    Teknik Direktör Önder Karaveli'nin ardından yardımcısı Serdar Topraktepe'den de 1 gün sonra kötü haber geldi.

    HALİM OKTA MI YÖNETECEK?
    Siyah-Beyazlılar'da Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta olması bekleniyor. Beşiktaş altyapı hocalarından olan Okta daha önce profesyonel liglerde Bayrampaşa ve Karşıyaka takımlarını çalıştırdı.

    2017-2018 sezonunda Karşıyaka'da 9 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Halim hoca, 1.11 puan ortalaması yakaladı.

    Halim Okta, 2015-2016 sezonunda ise Bayrampaşa'da 13 maçta görev aldı. 3 kez gülerken 8 kez sahadan yenik ayrıldı. 13 maçtan 11 puan çıkardı. 0.85 puan ortalaması tutturdu.

        Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılması sonrasında koltuğa Önder Karaveli oturdu. Hem Karaveli hem de Topraktepe'nin virüse yakalanması sonrası gözler Halim Okta'da olacak.

        Beşiktaş'ta şu anda 7 oyuncu hasta olduğu için forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar'da Mert Günok, Serdar Saatci, Necip Uysal, Mehmet Topal, Pjanic, Salih, Can, Oğuzhan, Atiba, Alex Teixeira, Larin, N'Koudou, Ghezzal, Güven ve Kenan Rize'ye karşı oynayamayacak.
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