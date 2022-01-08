Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta mı olacak?

Beşiktaş, yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Teknik kadro ve futbolcuların testleri pozitif çıktı.
Teknik Direktör Önder Karaveli'nin ardından yardımcısı Serdar Topraktepe'den de 1 gün sonra kötü haber geldi.
HALİM OKTA MI YÖNETECEK?
Siyah-Beyazlılar'da Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta olması bekleniyor. Beşiktaş altyapı hocalarından olan Okta daha önce profesyonel liglerde Bayrampaşa ve Karşıyaka takımlarını çalıştırdı.
2017-2018 sezonunda Karşıyaka'da 9 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Halim hoca, 1.11 puan ortalaması yakaladı.
Halim Okta, 2015-2016 sezonunda ise Bayrampaşa'da 13 maçta görev aldı. 3 kez gülerken 8 kez sahadan yenik ayrıldı. 13 maçtan 11 puan çıkardı. 0.85 puan ortalaması tutturdu.