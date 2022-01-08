Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.01.2022 15:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2022 15:05
    ABONE OL

    Genç futbolcu Mustafa Kapı için Avrupa kapısı erken kapandı: Lille’de 1 dakika süre almadan geri döndü

    Süper Lig’den hatta 1. Lig’den Avrupa’ya giden birçok futbolcumuz başarılı performans sergiledi. Avrupa’da tutunanlar kadar tutunamayanlar da oldu. Tutunamayanlara en güzel örnek ise Mustafa Kapı. Süper Lig’de Galatasaray formasıyla 2018 yılında bir maçta oyuna sonradan dahil oldu. 1 dakika görev yaptı. 1 dakika ile Avrupa’ya transfer olan Kapı, Lille’de 1 dakika süre almadan geri dönmüş oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Lille’de 1 dakika süre almadan geri döndü

    TFF 1. Lig'de İstanbulspor'dan Lille'e transfer yapan Zeki Çelik şu an da Atletico Madrid'in radarında… Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve niceleri…

    Tutunamayanlara en güzel örnek ise Mustafa Kapı… Genç futbolcu, "Avrupa'da düzenli oynayıp uzun süre kalmak istiyorum" diyerek ayrıldı Galatasaray'dan…

    Fransız ekibi Lille'in yolunu tuttu. 5 yıllık imza attı. Yaklaşık 1.5 yıl sonra Türkiye'ye döndü… Hem de kiralık değil! Adana Demirspor genç oyuncuyu bonservisiyle aldı.

    Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Lille'de 1 dakika bile süre alamadı. Mustafa Kapı, kariyeri boyunca A Takım seviyesinde sadece 1 maçta görev aldı.

    Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 2018 yılında bir maçta oyuna sonradan dahil oldu. 1 dakika görev yaptı. 1 dakika ile Avrupa'ya transfer olan Kapı, Lille'de 1 dakika süre almadan geri dönmüş oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kanlı ayaklanmanın arkasından da Soros çıktı
    Haberler Spor Genç futbolcu Mustafa Kapı için Avrupa kapısı erken kapandı: Lille’de 1 dakika süre almadan geri döndü
        SON DAKİKA