Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 2018 yılında bir maçta oyuna sonradan dahil oldu. 1 dakika görev yaptı. 1 dakika ile Avrupa'ya transfer olan Kapı, Lille'de 1 dakika süre almadan geri dönmüş oldu.

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