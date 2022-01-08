TFF 1. Lig'de İstanbulspor'dan Lille'e transfer yapan Zeki Çelik şu an da Atletico Madrid'in radarında… Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve niceleri…
Tutunamayanlara en güzel örnek ise Mustafa Kapı… Genç futbolcu, "Avrupa'da düzenli oynayıp uzun süre kalmak istiyorum" diyerek ayrıldı Galatasaray'dan…
Fransız ekibi Lille'in yolunu tuttu. 5 yıllık imza attı. Yaklaşık 1.5 yıl sonra Türkiye'ye döndü… Hem de kiralık değil! Adana Demirspor genç oyuncuyu bonservisiyle aldı.
Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Lille'de 1 dakika bile süre alamadı. Mustafa Kapı, kariyeri boyunca A Takım seviyesinde sadece 1 maçta görev aldı.
Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 2018 yılında bir maçta oyuna sonradan dahil oldu. 1 dakika görev yaptı. 1 dakika ile Avrupa'ya transfer olan Kapı, Lille'de 1 dakika süre almadan geri dönmüş oldu.