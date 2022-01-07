Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin ardından yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de COVID-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığını açıkladı.
Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de COVID-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı aktarıldı.