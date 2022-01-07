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    • Spor
    • 08.01.2022 01:00
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    • 08.01.2022 01:03
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    Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin ardından yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de COVID-19 testi pozitif çıktı

    Beşiktaş'ta yeni tip koronavirüs vakaları artarak sürüyor... Teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından takımın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Beşiktaş’ta vakalar artıyor! Bir isim daha...

    Beşiktaş, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



    Siyah-beyazlı kulüp, testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığını açıkladı.



    Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de COVID-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı aktarıldı.

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    İddiası yalan çıktı
    Haberler Spor Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin ardından yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de COVID-19 testi pozitif çıktı
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