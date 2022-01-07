Özel Haber I Transfer fırtınası

Henüz devre arası transfer dönemi başlamadan 3 oyuncuyu renklerine katan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızını da transfer etmek için görüşmelerini hızlandırdı.
Fildişili sol kanat oyuncusu Kouassi, Boşnak yıldız Visca ve sol bek Puchacz ile kadrosunu güçlendiren Karadeniz Fırtınası, Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca için görüşmelerde son aşamaya geldi.
Trabzonspor Yönetimi'nin Efecan için Alanyaspor ile yakın zamanda el sıkışması bekleniyor. Yaz transfer döneminde Bordo-Mavili kulüple anlaşan tecrübeli oyuncu Akdeniz ekibinin yüksek bonservis talebi sonrasında takımında kalmıştı.