Pelkas için Ruslar devrede Fenerbahçe beklemede

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Dimitrios Pelkas için flaş bir iddia gündemde... Yunan yıldız için Rusya'dan iki kulübün yazılı olarak Sarı-Lacivertliler'e teklif yaptığı öğrenildi.
Ancak Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör belirsizliği nedeniyle şu anda bu teklifleri beklettiği ifade ediyor. Eğer yeni gelecek olan hoca, Yunan yıldızın satışına onay verirse, Ruslar'la pazarlıklar başlayacak.
Gelen tekliflerin 5 milyon Euro seviyesinde olduğu da gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'e damgasını vuran Pelkas bu sezon Vitor Pereira'nın göreve gelişiyle beraber gözden düştü.