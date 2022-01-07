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    • Spor
    • 07.01.2022 13:03
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    • 07.01.2022 13:15
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    Pelkas için Ruslar devrede Fenerbahçe beklemede

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan Pelkas, bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Kadroya girmekte zorlanan Yunan yıldıza 2 ekibin talip olduğu öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Pelkas için Ruslar devrede F.Bahçe beklemede

    Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Dimitrios Pelkas için flaş bir iddia gündemde... Yunan yıldız için Rusya'dan iki kulübün yazılı olarak Sarı-Lacivertliler'e teklif yaptığı öğrenildi.



    Ancak Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör belirsizliği nedeniyle şu anda bu teklifleri beklettiği ifade ediyor. Eğer yeni gelecek olan hoca, Yunan yıldızın satışına onay verirse, Ruslar'la pazarlıklar başlayacak.



    Gelen tekliflerin 5 milyon Euro seviyesinde olduğu da gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'e damgasını vuran Pelkas bu sezon Vitor Pereira'nın göreve gelişiyle beraber gözden düştü.



        16 maçta 1 gol atabilen yıldız futbolcu, tek golün sevincini de Pereira'nın gidişi sonrası yaşadı. Fenerbahçe kadrosunda Pelkas'ın bölgesinde çok sayıda isim bulunması ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Ruslar'la büyük ihtimalle masaya oturulacağı belirtiliyor.



        Fenerbahçe ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan Yunan yıldız geçen sezon PAOK'tan 2.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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