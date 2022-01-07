Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'tan flaş karar: Sezon sonuna kadar takımdan ayrıldı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre kadro planlama çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan gelişmeyi duyurdu.







Sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanacak olan 27 yaşındaki futbolcu, çok daha güçlü şekilde geri döneceğini ifade etti.







Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

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