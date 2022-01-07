Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında 17 yaşındaki Emirhan'ın performansı herkesi büyüledi





AYNI NİHAT KAHVECİ GİBİ!

Önder Karaveli'nin güvenip forma verdiği 17 yaşındaki futbolcu herkesi kendisine hayran bıraktı. Tekniği ve çabukluğu ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Emirhan için, "Nihat Kahvevi'nin ilk yıllarına benziyor" yorumları yapıldı. Beşiktaş'ın özkaynaklarından yetişen genç yıldız, UEFA Gençler Ligi'nde de bu sezon adından söz ettirmeyi başardı. Emirhan, Dortmund'a iki maçta da gol atarken Ajax ve Sporting Lizbon'a karşı da asist yapmayı başardı.