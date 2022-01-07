Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında 17 yaşındaki Emirhan'ın performansı herkesi büyüledi

Antalyaspor'u yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta büyük bir mutluluk yaşanıyor. Tarihinde ilk kez 1 sezonda 3 kupa birden kaldıran Siyah-Beyazlılar'da yüzleri güldüren diğer konu ise Emirhan İlkhan'ın performansı oldu.
AYNI NİHAT KAHVECİ GİBİ!
Önder Karaveli'nin güvenip forma verdiği 17 yaşındaki futbolcu herkesi kendisine hayran bıraktı. Tekniği ve çabukluğu ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Emirhan için, "Nihat Kahvevi'nin ilk yıllarına benziyor" yorumları yapıldı. Beşiktaş'ın özkaynaklarından yetişen genç yıldız, UEFA Gençler Ligi'nde de bu sezon adından söz ettirmeyi başardı. Emirhan, Dortmund'a iki maçta da gol atarken Ajax ve Sporting Lizbon'a karşı da asist yapmayı başardı.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME YOLDA
Genç futbolcunun performansı, yönetimin Karaveli konusundaki kararını da olumlu yönde etkileyecek. Genç futbolculara daha çok yatırım yapmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Karaveli ile yola devam etme seçeneğine artık çok sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetimin, başarılı hoca ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.