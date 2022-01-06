Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

RİZE MAÇINDA YOK

Önder Karaveli'nin ligde pazar günü oynanacak Rizespor maçında takımının başında olamayacak.