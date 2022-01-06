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    • Spor
    • 07.01.2022 01:23
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    • 07.01.2022 01:33
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    Beşiktaş'a şok üstüne şok! Önder Karavelli ve 3 oyuncudan kötü haber geldi

    Omicron varyantıyla birlikte tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakaları spor camiasını da etkiledi. Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlandı.

    Beşiktaş’a şok üstüne şok!

    Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

    RİZE MAÇINDA YOK
    Önder Karaveli'nin ligde pazar günü oynanacak Rizespor maçında takımının başında olamayacak.

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